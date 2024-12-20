Fuat Avni’nin köstebeği nasıl yakalandı? Bu detay ilk kez ortaya çıktı

17-25 Aralık darbe girişiminden hemen sonra İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne (TEM) getirilen Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Çalışkan, çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Sabah'ın haberine göre Mustafa Çalışkan, o dönemde FETÖ'nün emniyet içindeki kara propaganda aracı olan "Fuat Avni" hesabına bilgi sızdıran köstebeği tespit etmek için düzenledikleri "yemleme" operasyonunun detaylarını ilk kez paylaştı. Çalışkan, 17-25 Aralık darbe girişiminin yargı ve emniyet içindeki FETÖ mensuplarının, Türkiye'nin meşru hükümetine ve başbakanına karşı bir kalkışma olarak Türk siyasi tarihine kara bir leke bıraktığını belirtti.

Mustafa Çalışkan (AA)

"TÜRKİYE'DEKİ İLK FETÖ TERÖR ÖRGÜTÜ'NE OPERASYON YAPMAK BİZE NASİP OLDU"

Çalışkan şunları söyledi: 2013 yılında Adana Kemal Serhatlı Polis Okulu'nda öğretmen emniyet müdürü olarak görev yapmakta iken, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne Terörle Mücadele Şube Müdürü olarak atamam yapılmıştı. Atanmış olduğum şubenin memur ve amir kadrosunun yüzde doksanı FETÖ'cülerden oluşuyordu. Bu kişiler şubenin arşivinin büyük kısmını tasfiye etmişlerdi. Bu sebeple operasyon yapmaya niyet ettiğiniz de bilgi ve belgelere ulaşmak çok zordu. Her türlü zor şartlara rağmen arkadaşlarımızla bütün gücümüzle ve bilgi birikimimizle mücadele ederek çalıştık. Türkiye'deki ilk FETÖ Terör Örgütü'ne operasyon yapmak bize nasip oldu.

Mustafa Çalışkan (AA)

FUAT AVNİ'NİN KÖSTEBEĞİ NASIL YAKALANDI?

O tarihte sosyal medyada 'Fuat Avni' ismiyle yazan FETÖ'cü bir hesap devlette ve emniyet teşkilatında güvensiz bir ortan oluşturmak amacıyla emniyette yapılan her çalışmanın 'Fuat Avni'ye ulaştırıldığı algısı yerleştirilmeye çalışılıyordu ve maalesef ki bütün birimlerde 'Fuat Avni' hesabına bilgi aktaran devlet memurları da vardı. 'Fuat Avni' hesabına ilk operasyonun yapılacağı tarihi planlanırken, o tarihte biz C blokta terör şubesi olarak operasyon hazırlığımızı yaptık. 'Fuat Avni' hesabına haber sızması ile ilgili ilk operasyon öncesi şüphelendiğimiz üst düzey bir istihbaratçıya ön bilgi olması açısından bazı isimleri verdik. Bunların bir kısmı doğru, bir kısmı doğruluğu olmayan isimlerdi. Biz bu bilgileri verdiğimiz andan itibaren 'Fuat Avni' hesabını dikkatle takip ettik ve akşam saatlerinde bizim yem olarak verdiğimiz isimler 'Fuat Avni 'hesabından yayınlandı. Böylelikle emniyetin içindeki önemli bir köstebeğin kim olduğu netleşti.

Buna bağlı olarak operasyon TEM Şube Müdürlüğü tarafından dönemin cumhuriyet savcısının talimatıyla ile sabah 06.00 yerine gece 01.00-02.00'de operasyonu başlattık. Bu operasyonun çok önemli diğer bir özelliği de FETÖ'nün bir casus şebekesi olduğu iddiası başlatılmış olan soruşturma neticesinde ortaya çıkarılmış olmasıdır.

FETÖ'ye operasyon (AA)

CANLA BAŞLA GÖREVİMİZİN BAŞINDAYIZ

17-25 Aralık operasyonu devlet çarkının işlememesi için, devlet güvenliğinin zaafa uğraması, mevcut yönetimi devirmek amacıyla kendilerini, ruhlarını ve kutsallarını satmış devletten maaş alan ancak dış güçlerin güdümünde olan hain terör örgütü FETÖ'ye hizmet eden, soyu karışık bayraksızların denediği hain darbe girişimidir.

Bu tür hain hareketlerin olmaması için biz, devletin denetim mekanizmasının bir parçası olarak görevimizi devletin bekasının devamlılığı esasını hedef edinerek, gerek 17-25 gerekse 15 Temmuz hain darbe girişiminde canla başla ve sadakatle yerine getirmenin vicdani huzuru ile sonuna kadar görevimizin başında olacağız.