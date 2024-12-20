Suriyelilerin dönüşlerinde iki aşamalı plan! Bakan Güler açıkladı

Bakan Yaşar Güler Suriyelilerin dönüşlerinde iki aşamalı planı açıkladı! (Foto: AA)

Türkiye desteklediği Suriyeli sığınmacıların güvenli geri dönüşleri konusunda çalışmaların devam ettiğini kaydeden Güler, "Son dönemde Suriye'deki siyasi gelişmeler ve Esad rejimin devrilmesi bu süreci hızlandırmıştır. İçişleri Bakanlığımız 2024 yılında aylık ortalama 11 bin sığınmacının gönüllü olarak Suriye'ye döndüğünü ancak son gelişmelerle birlikte bu sayının 1 buçuk ila 2 katına çıktığını belirtmiştir. Ayrıca Türkiye Suriyelilerin geri dönüşleri için kabaca iki aşamalı bir plan öngörüldüğü söylenebilir. İlk etapta İdlib çevresindeki kamplarda kalan Suriyelilerin dönüşleri organize edilecek, ardından Türkiye'de yaşayan Suriyelilerin dönüşü için çalışmalar yapılacaktır. Bu kapsamda Türkiye'de yaşayan Suriyeli sığınmacıların güvenli ve gönüllü geri dönüşleri konusunda ilerleme kaydedildiği ve sürdürüldüğü görülmektedir. Suriye'nin kuzeyindeki güvenli bölgelerde sağlanması için alınan tedbirlerle ilgili olarak Türkiye coğrafyanın kuzeyindeki güvenli bölgelerde istikrarı sağlamak amacıyla çeşitli askeri ve diplomatik adımlar atmaktadır" şeklinde konuştu.