Kumpas öncesi kirli yakınlaşma! 17 Aralık darbe girişimi önce CHP ile FETÖ kol kola

DÖNÜM NOKTASI



Cemil Barlas (A Haber): 17-25 Aralık yargı darbesi girişimi, FETÖ'nün kendini deşifre ettiği ilk önemli eylem olarak tarihe geçmiştir. Bu süreç, 2013 yılında Türkiye'de başlayan ve hükümeti hedef alan sözde yolsuzluk soruşturmalarıyla başladı. Ancak FETÖ, bu girişimle polis ve yargı içindeki gizli yapılanmasını deşifre etmiş oldu 17/25 aralık bu açıdan çok önemlidir. Ayrıca bu kalkışma ile, FETÖ'nün sadece dini bir cemaat olmadığını, aynı zamanda siyasi hedefleri olan bir terör örgütü olduğunu açıkça ortaya çıktı.

17-25, "cemaat" algısının "paralel yapı" ve "FETÖ" dönüşmesine sağlayarak, devletin örgütle mücadele sürecini başlatmasına zemin hazırladı. Sonuç olarak, 17-25 Aralık yargı darbesi girişimi, FETÖ'nün gerçek yüzünü ortaya çıkaran kritik bir dönüm noktası oldu. Bu olaylar, Türkiye'de demokrasiye ve hukuk devletine yönelik tehditleri gözler önüne sererek, gelecekteki benzer girişimlere karşı uyanık olunması gerektiğini hatırlattı. Belki de bu sebeple arkasından gelen birçok darbe girişimi başarısızlıkla sonuçlandı.

HAKİKATİ HAYKIRMAKAN KORKMADIK



Hilal Kaplan (Sabah Gazetesi): Herkesin sustuğu zamanlardı. Kimisi yayın için açılan telefonlara çıkmazdı, kimisi çıktığı yayınlarda FETÖ'den hâlâ "cemaat" diye bahsederek orta yolu bulmaya çalışırdı. Önemli bir kısmı Turkuvaz grubu bünyesinde olmak üzere bir avuç yazar ise 7 Şubat MİT krizinden başlayarak dershanelerin kapatılması tartışmasına uzanan süreçte devlete meydan okunduğunu görebiliyor ve bunu cesaretle dile getiriyorduk.

Derken önce 17 Aralık, sonra 25 Aralık hamlesi geldi. Artık devlete sinsice değil, kılıç çekerek meydan okuyorlardı. Namussuzluklarını daha da aşikar edense, halkın seçilmiş iradesine çektikleri kılıçları da onlara yine bu halk vermişti. 17 Aralık sabahı, ilk hamileliğimin üçüncü ayındaydım. Buna rağmen doğumuma bir hafta kalana dek ekranlarda ve köşemde hakkı haykırmaya gayret ettim.

O dönemde A Haber'in yayın davet telefonlarına cevap vermeye bile korkanlar olduğu için bazen haftada iki, bazen üç kere televizyonun yolunu tuttuğumu hatırlıyorum. Tehdit mesajları da aldım, şu anda firari olan Mustafa Yeşil gibi azılı FETÖcülerden tehdit telefonları da.. Tek bildiğim, her şey bir yana sadece karnımdaki masumun istikbali için bile olsa bu ülkeyi sömürge artığı asalaklara bırakmamak için elimizden geleni yapmamız gerektiğiydi.