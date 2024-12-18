Suriye'deki yeni tehlike İsrail mi? Netanyahu'nun amacı Suriye'yi bölmek mi?
Suriye'de muhaliflerin kontrolü sağlamasını fırsat bilen İsrail, Golan Tepeleri'nden tanklarla girerek Şam'a doğru ilerleyişe geçmişti. A Haber'de Banu El'in konuğu olan A News Yayın Koordinatörü Orhan Sali bölgede yaşananları değerlendirirken; İsrail için 'Esad'ın düşmesinden sonra buradaki kaosu fırsata çevirme peşinde.' dedi.
Suriye'de 61 yıllık BAAS rejimi, muhaliflerin Şam'ı ele geçirmesiyle resmen sona erdi. BAAS rejiminin temsilcisi Beşar Esad, yakınlarıyla birlikte Rusya'ya sığınma talebinde bulunarak Moskova'ya kaçtı. Muhaliflerin kontrolü sağlamasının ardından İsrail de durumu fırsat bilerek Golan Tepeleri'nden Suriye'ye karadan ve havadan girdi. İsrail tankları Şam'a doğru ilerlerken, Suriye halkı Esad sonrası şimdi de Netanyahu ile uğraşmak zorunda kaldı.
"İSRAİL KAOSU FIRSATA ÇEVİRME PEŞİNDE"
A Haber canlı yayınında Banu El'in konuğu olan A News Yayın Koordinatörü Orhan Sali, bölgede yaşananları değerlendirdi. Sali, "İsrail yıllardır işgal altında tuttuğu Golan Tepeleri'nden biraz daha doğuya doğru gitmeye çalışıyor. Esad düşmesinden sonra buradaki kaosu fırsata çevirme peşinde. Kritik noktalardan olan Hermon Dağı'nı işgal etti. Burası inanılmaz stratejik bir konuma sahip Burası Suriye'nin en yüksek noktası 2 bin 800 metre yüksekliğe sahip. Burası Şam ve Beyrut'un tam ortasında yer alıyor. Yani hakim bir tepeden bahsediyoruz." ifadelerini kullandı.
İSRAİL YILLARDIR O BÖLGEYİ İŞGAL ETMEYE ÇALIŞIYORDU
Sali, İsrail'in işgali altında bulunan Hermon Dağı'ndan hem Suriye'nin hem de Lübnan'ın başkentinin rahat bir şekilde göründüğüne dikkat çekerken "Yıllardır İsrail bu noktayı ele geçirmeye çalışıyordu. İsrail'in eli kanlı başbakanı Netanyahu dün buraya gidip bir de propaganda konuşması yaptı." dedi.
Sali konuşmasının devamında ise şu ifadeleri kullandı: Herkes İsrail'in ne kadar ileri gideceğini merak ediyor. Burada bir tampon bölge vardı ve silahsız bölge olarak işlevini görüyordu. İsrail bu çizgiyi aştı. Ürdün sınırından Hermon Dağı'nda kadar bu bölge işgal edildi. İsrail şu anda Ürdün sınırında da 10 KM derinliğe girmiş durumda. Şu anda İsrail'in yaptığı işgale Arap ülkelerinden de ciddi tepkiler var ve Ürdün sınırında çevrelenmiş durumda. İsrail belki de şu anda Suriye'nin Ürdün olan ilişkisini kesmeye çalışıyor. Aynı zamanda Lübnan ile arasında bir tampon bölge de oluşturma çabaları var.