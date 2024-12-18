Suriye’deki yeni tehlike İsrail mi? Netanyahu’nun amacı Suriye’yi bölmek mi?

A News Yayın Koordinatörü Orhan Sali canlı yayında harita üzerinde bölgede yaşananları aktardı

İSRAİL YILLARDIR O BÖLGEYİ İŞGAL ETMEYE ÇALIŞIYORDU

Sali, İsrail'in işgali altında bulunan Hermon Dağı'ndan hem Suriye'nin hem de Lübnan'ın başkentinin rahat bir şekilde göründüğüne dikkat çekerken "Yıllardır İsrail bu noktayı ele geçirmeye çalışıyordu. İsrail'in eli kanlı başbakanı Netanyahu dün buraya gidip bir de propaganda konuşması yaptı." dedi.

Sali konuşmasının devamında ise şu ifadeleri kullandı: Herkes İsrail'in ne kadar ileri gideceğini merak ediyor. Burada bir tampon bölge vardı ve silahsız bölge olarak işlevini görüyordu. İsrail bu çizgiyi aştı. Ürdün sınırından Hermon Dağı'nda kadar bu bölge işgal edildi. İsrail şu anda Ürdün sınırında da 10 KM derinliğe girmiş durumda. Şu anda İsrail'in yaptığı işgale Arap ülkelerinden de ciddi tepkiler var ve Ürdün sınırında çevrelenmiş durumda. İsrail belki de şu anda Suriye'nin Ürdün olan ilişkisini kesmeye çalışıyor. Aynı zamanda Lübnan ile arasında bir tampon bölge de oluşturma çabaları var.