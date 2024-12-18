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Bakırköy ve Avcılar'da mahsur kalan 3 kedi kurtarıldı

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 18.12.2024 16:42 Güncelleme: 18.12.2024 16:47
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Bakırköy ve Avcılar’da mahsur kalan 3 kedi kurtarıldı

İstanbul itfaiyesi ekipleri, Bakırköy ve Avcılar'da dereye düşen ve bir binanın kapalı bahçesinde mahsur kalan 3 kediyi kurtardı.

İstanbul itfaiyesi ekipleri, zor durumdaki hayvanlara yardıma devam ediyor. Bakırköy Ataköy Mahallesi'ndeki Ayamama Deresi'ne düşen ve çamura saplanarak çıkamayan bir kediyi fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye giden itfaiyeciler, merdiven ile kedinin yanına inerek bulunduğu yerden kurtardı. Çamurla kaplanan kedi, itfaiye aracındaki suyla temizlendikten sonra serbest bırakıldı.

Avcılar Denizköşkler Mahallesi'nde ise, bir apartmanın bahçesinin 5 metre yüksekliğindeki duvarından içeri düşen 2 kedi, bahçeden dışarı çıkamadı. Bahçeye açılan dairede yaşayan aileye ulaşıldı, ancak korkan kediler saldırganlaştığı için aile üyeleri müdahale edemedi. Bunun üzerine durum itfaiyeye bildirildi. Adrese gelen ekipler, bahçeye girerek, kedileri bulundukları yerden kurtardı.

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