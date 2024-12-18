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Düzce'de 20 düzensiz göçmen yakalandı

AA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 18.12.2024 17:01
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Düzce’de 20 düzensiz göçmen yakalandı

Düzce'de TIR'ın dorsesinde 20 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 1 kişi, işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Göçmen Kaçakçılığı ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen denetimler kapsamında şüphe üzerine bir tır durduruldu.

Tırın dorsesinde 20 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler, sınır dışı edilmek üzere Geri Gönderme Merkezine sevk edildi.

Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 1 kişi, işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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