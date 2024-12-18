Düzce’de 20 düzensiz göçmen yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Göçmen Kaçakçılığı ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen denetimler kapsamında şüphe üzerine bir tır durduruldu.

Tırın dorsesinde 20 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler, sınır dışı edilmek üzere Geri Gönderme Merkezine sevk edildi.

Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 1 kişi, işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.