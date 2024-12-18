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YARDIM KONVOYU TANKIN NAMLUSU UCUNDA

Biz güvenlik gerekçesi ile bir binanın içerisinden çekim gerçekleştiriyoruz. İsrail işgalci politikasını sürdürüyor. İsrail güçleri sivil araçlara ateş ediyor. Canlı yayında tanklar hareket ediyor. İnsani yardımlara izin vermiyorlar. Tank namlusunu araçlara doğrulttu ve araçlar yolun ortasında durdu. Canlı yayında tarihi görüntülere şahitlik ediyoruz.

Güneyde çok sayıda köyde İsrail güçleri tarafından işgal edildi. Çatıların üzerine keskin nişancılar yerleştirdiler ve köylere kimseleri sokmuyorlar. Biraz önce sivil araçlar o noktaya ilerlemeye çalıştığında ateş ederek araçları geri çevirdiler. Dakikalar sonrasında ise köye bir hava saldırısı gerçekleştirdiler.