İsrail tankı namlusunu A Haber’e çevirdi! Tarihi yayıncılık... Sınırda sıcak saatler
61 yıllık Baas rejiminin devrilmesinin ardından fırsat kollayan işgal devleti İsrail Suriye’nin güneyindeki köylerde işgal politikasını sürdürüyor. A Haber muhabiri Mehmet Geçgel ve kameraman Mehmet Ali Bağ İsrail işgalini anbean görüntüledi. İsrail tankı namlusunu tarihi yayıncılığa imza atan A Haber'e çevirdi.
Terör devleti İsrail, Suriye'de 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesinin ardından işgal altında tuttuğu Golan Tepeleri ve Suriye'yle arasındaki tampon bölgeye kuvvet göndermişti.
İşgalci İsrail son olarak Suriye'nin güneyindeki Katana beldesinin Cemle, Mezra Beytelcin ve Megar Mir köylerini de işgal etti.
A HABER İSRAİL İŞGALİNİ GÖRÜNTÜLEDİ
A Haber, Orta Doğu'da katliam politikası izleyen İsrail'in Suriye'de 61 yıllık rejimin devrilmesinin ardından gerçekleştirdiği işgali anbean görüntüledi.
A Haber muhabiri Mehmet Geçgel: İsrail Şam'ın güneyinde işgal ettiği noktaları genişletiyor. Artık Golan Tepeleri'ni aştı. Bir taraftan da karşıda keskin nişancı var. A Haber olarak hava saldırısının düzenlendiği noktaya ulaştık. Öte yandan tankları ise köylere konuşlandırmış durumdalar. Köylere girmeye çalışanlara ise ateş ediliyor.
YARDIM KONVOYU TANKIN NAMLUSU UCUNDA
Biz güvenlik gerekçesi ile bir binanın içerisinden çekim gerçekleştiriyoruz. İsrail işgalci politikasını sürdürüyor. İsrail güçleri sivil araçlara ateş ediyor. Canlı yayında tanklar hareket ediyor. İnsani yardımlara izin vermiyorlar. Tank namlusunu araçlara doğrulttu ve araçlar yolun ortasında durdu. Canlı yayında tarihi görüntülere şahitlik ediyoruz.
Güneyde çok sayıda köyde İsrail güçleri tarafından işgal edildi. Çatıların üzerine keskin nişancılar yerleştirdiler ve köylere kimseleri sokmuyorlar. Biraz önce sivil araçlar o noktaya ilerlemeye çalıştığında ateş ederek araçları geri çevirdiler. Dakikalar sonrasında ise köye bir hava saldırısı gerçekleştirdiler.
İSRAİL NAMLULARI A HABER'E ÇEVİRDİ
İsrail tankın namlusunu bize doğru çevirdi. Burada bulunanlara ateş ediyorlar. Tankın namlusunu tekrar bulunduğumuz binaya doğru çevirdiler.
İsrail'in amacı köylerin siviller tarafından tamamen arındırılması. Şu an canlı olarak A Haber ekranlarında İsrail işgalini ekranlara taşıyoruz. Golan Tepeleri'ni artık aştılar. Türkmenlerin yaşadığı köyler İsrail güçleri tarafından işgal ediliyor.