Bakan Yerlikaya ülkelerine dönen Suriyeli sayısını açıkladı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Gönüllü olarak ülkesine dönen Suriyeli sayısı 8 Aralık'ta Şam rejimi düştüğünde 240'tı, Suriye'nin özgürlüğüne kavuşmasından sonra bu sayı dün 1847 oldu" dedi.

Bakan Yerlikaya ayrıca, "Şu anda ülkemizde 2 milyon 938 bin 261 Suriyeli bulunmaktadır" açıklamasında bulundu.

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