Bakan Yerlikaya ülkelerine dönen Suriyeli sayısını açıkladı
İç savaş sırasında Türkiye'ye sığınan Suriyelilerin 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesi sonrasında ülkelerine dönüşü sürüyor. Türkiye'de 2 milyon 938 bin 261 Suriyelinin bulunduğu açıklanırken, Bakan Yerlikaya Suriye'nin özgürlüğüne kavuşmasından sonra ülkesine dönenlerin sayısının dün itibariyle bin 847 olduğunu duyurdu.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Gönüllü olarak ülkesine dönen Suriyeli sayısı 8 Aralık'ta Şam rejimi düştüğünde 240'tı, Suriye'nin özgürlüğüne kavuşmasından sonra bu sayı dün 1847 oldu" dedi.
Bakan Yerlikaya ayrıca, "Şu anda ülkemizde 2 milyon 938 bin 261 Suriyeli bulunmaktadır" açıklamasında bulundu.
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