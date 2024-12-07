Halep’e dönen Suriyeli minik Elif’ten Başkan Erdoğan’a teşekkür!

Suriye'de muhaliflerin Esad rejimine karşı başlattığı operasyon sonrası harita ve dengeler değişti. Türkiye'de doğan ve memleketi Halep'e ilk defa gelen 10 yaşındaki Suriyeli Elif, duygularını A Haber muhabiri Mehmet Geçgel'e anlattı. Küçük Elif, “Çok mutluyum, savaş bitti Halep'e geldik. Teşekkür ederiz Erdoğan, sen bize 10 sene tahammül ettin.” ifadelerini kullandı.

Giriş Tarihi: 07.12.2024 13:13 PAYLAŞ ABONE OL

Halep kent merkezinde yaşam yeniden başlıyor... Suriyeli muhaliflerin ilerleyişi sürüyor. Muhaliflerin Halep ve Hama'yı alıp Humus'ta ilerleme kaydetmesi rejimi panikletti. Halep, İdlib kırsalı ve Hama'yı dokuz günde ele geçiren Suriyeli muhalifler, Düşmanı Caydırma Operasyonu'nun 10'uncu gününde ülkenin en büyük üçüncü kenti Humus'a ulaştı.

Memleketine dönen Suriyeli Elif'ten Başkan Erdoğan'a teşekkür "SAVAŞ BİTTİ HALEP'E GELDİK"

Türkiye'de doğan ve memleketi Halep'e ilk defa gelen 10 yaşında Suriyeli Elif, A Haber yayında duygularını dile getirdi. A Haber Muhabiri Mehmet Geçgel'in mikrofon uzattığı Elif, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkürlerini sundu. "TEŞEKKÜR EDERİZ ERDOĞAN BİZE 10 SENE TAHAMMÜL ETTİN"

Küçük Elif, "Çok mutluyum, savaş bitti Halep'e geldik. Teşekkür ederiz Erdoğan, sen bize 10 sene tahammül ettin." ifadelerini kullandı.