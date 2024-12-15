İBB'de 1137 araç kayıp: Sayıştay raporunda yer aldı
Sayıştay'ın 2023 yılı denetim raporuna göre, 2019 yılında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na gelen Ekrem İmamoğlu'nun yönetimi altındaki belediyenin görev araçlarından 1317'sinin kaybolduğu tespit edildi.
Sayıştay'ın 2023 yılı denetim raporu yayımlandı. Raporda Ekrem İmamoğlu başkanlığındaki İstanbul Büyükşehir Belediye'sinde yaşanan (İBB) usulsüzler de tespit edildi.
İBB ARAÇ SAYISINDA USULSÜZLÜK
Sayıştay denetçisi tarafından tespiti yapılan en önemli usulsüzlüklerden biri ise İBB'deki araç sayısı oldu. 2019 yılında 'İBB'de bin 717 adet makam aracı var.
KAYITLAR ARASINDA FARK VAR
Raporda İBB'de kiralama yoluyla edinilen 4 bin 616 araç olduğu belirtilirken araç yönetim sistemine kayıtlı araç sayısının 4 bin 517 olduğu tespit edildi. Belediyeye ait müdürlüklerden araç listesi istendi ve sistemle karşılaştırıldı.
Sonuçta müdürlükler bünyesinde yer alan ancak araç yönetim sisteminde bulunmayan 642 araç olduğu, söz konusu 642 aracın hizmet alımı ihaleleriyle temin edildiği ancak destek hizmetleri müdürlüğüne bildirilmediği anlaşıldı.
Ayrıca raporda araç kayıt sisteminde yer alan ancak müdürlük listelerinde bulunmayan 495 araç olduğu ifade edildi. Söz konusu 495 aracın bir kısmının yenisi ile değiştirildiği belirtildi.
Rapora göre, ayrıca bazı hizmet ihalelerinde öngörülen araçlar ne sistemde ne de müdürlüklerin gönderdiği listede bulunamadı.
Raporda, "Belediyede yer alan araçların tamamının en azından listelerin birinde olduğu varsayılsa dahi iki liste arasında toplam bin 137 araçlık fark oluştuğu görülmektedir" ifadelerine yer verildi.
CİDDİ RİSK OLUŞTURUYOR
Raporda verilen denetçi görüşünde ise şu ifadeler kullanıldı:
"Yukarıda yer alan açıklamalar neticesinde araç yönetim sisteminde kayıtlı ancak müdürlük sistem listesinde yer almayan araçların belediye akaryakıt istasyonlarından yakıt alma riskinin bulunduğu, belediye bünyesinde kaç adet aracın bulunduğunun bilinmemesi bu sebeple ihtiyaç fazlası araç temin edilme riskinin bulunduğu, listedeki farklılığa sebep olan araçların kamu hizmet olup olmadığı tespit edilemediğinden suistimale açık olduğu ve risk oluşturduğu düşünülmektedir."
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