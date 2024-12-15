İBB’de 1137 araç kayıp: Sayıştay raporunda yer aldı

İBB ARAÇ SAYISINDA USULSÜZLÜK

Sayıştay denetçisi tarafından tespiti yapılan en önemli usulsüzlüklerden biri ise İBB'deki araç sayısı oldu. 2019 yılında 'İBB'de bin 717 adet makam aracı var.

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Raporda İBB'de kiralama yoluyla edinilen 4 bin 616 araç olduğu belirtilirken araç yönetim sistemine kayıtlı araç sayısının 4 bin 517 olduğu tespit edildi. Belediyeye ait müdürlüklerden araç listesi istendi ve sistemle karşılaştırıldı.

Sonuçta müdürlükler bünyesinde yer alan ancak araç yönetim sisteminde bulunmayan 642 araç olduğu, söz konusu 642 aracın hizmet alımı ihaleleriyle temin edildiği ancak destek hizmetleri müdürlüğüne bildirilmediği anlaşıldı.