Türkiye'den Şam'a maslahatgüzar ataması! İşte o isim
Türkiye'nin Nuakşot Büyükelçisi Burhan Köroğlu, Şam Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı olarak görevlendirildi. Köroğlu'na, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan yeni görevini tebliğ etti. Öte yandan hatırlanacağı üzere Şam'da diplomatik misyonların yoğunlaştığı Ravda Meyda yakınlarında bulunan Türk Büyükelçiliği, rejimin barışçıl göstericilere karşı şiddete başvurulduğu süreçte hizmet vermeye bir süre devam etmiş ancak 26 Mart 2012'de faaliyetlerini durdurmuştu. Peki, Burhan Köroğlu, kimdir? İşte detaylar...
Türkiye'nin Nuakşot Büyükelçisi Burhan Köroğlu, Şam Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı olarak görevlendirildi.
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarına göre, Türkiye'nin Nuakşot Büyükelçisi Burhan Köroğlu, Şam Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı olarak atandı.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Büyükelçi Köroğlu'na yeni görevini tebliğ etti.
Suriye'nin Şam kentinde diplomatik misyonların yoğunlaştığı Ravda Meyda yakınlarında bulunan Türk Büyükelçiliği, rejimin barışçıl göstericilere karşı şiddete başvurduğu süreçte hizmet vermeye bir süre devam etmiş ancak 26 Mart 2012'de günlük faaliyetlerini durdurmuştu.
Büyükelçilik çalışanları ve aileleri de bu kararla Türkiye'ye dönmüştü.
Suriye'nin İstanbul Başkonsolosluğu ise faaliyetlerine devam etmişti.
BURHAN KÖROĞLU KİMDİR?
Büyükelçi Burhan Köroğlu, 1962 İstanbul doğumludur. İstanbul Üniversitesi Felsefe bölümünü bitirdikten sonra, Ürdün Üniversitesinde Yüksek Lisans, Marmara Üniversitesi'nde İslam Felsefesi alanında Doktora Öğrenimini tamamlamıştır. Sırasıyla Marmara Üniversitesi, Middlebury College (ABD), Ürdün Üniversitesi, Bahçeşehir Üniversitesi ve İbn Haldun Üniversitesi'ne öğretim üyesi olarak çalıştıktan sonra son olarak Marmara Üniversitesi Ortadoğu ve İslam Ülkeleri Araştırmaları Enstitüsü'nde profesör olarak görev yapmıştır. Farklı tarihlerde Bahçeşehir Üniversitesi Medeniyet Araştırmaları Merkezi (MEDAM) müdürlüğü, İbn Haldun Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü, İbn Haldun Üniversitesi Felsefe Bölümü Başkanlığı ve Katar'da bulunan Elcezire Araştırma Merkezi Uzman Araştırmacı görevlerinde bulunmuştur. Bir dönem Elcezire Türk Televizyonu Yönetim kurulu başkanlığı yapan Burhan Köroğlu'nun İslam Felsefesi, Siyaset Düşüncesi, Türk-Arap İlişkileri alanlarında yayınlanmış Türkçe, Arapça ve İngilizce telif ve tercüme eserleri vardır.
14.11.2023 tarihli ve 2023/497 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı'yla Türkiye Cumhuriyeti Nuakşot Büyükelçisi olarak atanan Büyükelçi Köroğlu; 15 Aralık 2023 tarihinde görevine başlamıştır.
Evli ve üç çocuk babası olan Burhan Köroğlu, İngilizce ve Arapça bilmektedir.
12 YIL SONRA TÜRK BÜYÜKELÇİLİĞİ YENİDEN AÇILIYOR
Şam'da diplomatik misyonların yoğunlaştığı Ravda Meyda yakınlarında bulunan Türk Büyükelçiliği, rejimin barışçıl göstericilere karşı şiddete başvurulduğu süreçte hizmet vermeye bir süre devam etmiş ancak 26 Mart 2012'de faaliyetlerini durdurmuştu.
Büyükelçilik çalışanları ve aileleri de bu kararla Türkiye'ye dönmüştü.
Türkiye'nin Beşşar Esed rejiminin halkın taleplerini karşılaması için yaptığı diplomatik girişimler, rejim tarafından göz ardı edilirken Türk Büyükelçiliği, Halep Başkonsolosluğu ve Lazkiye'deki Türkiye Fahri Konsolosluğuna 14 Kasım 2011'de rejim destekçisi gruplar saldırıda bulunmuştu
Gruplar, Türk diplomatik misyonlarına girmeye çalışıp binaların camlarını kırmış, Türk bayrağını yakmıştı.
AA'nın, rejimin devrildiği Şam'da dışardan görüntülediği Büyükelçilik binasının dış tarafında hasar gözlenmedi.
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