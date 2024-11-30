CANLI | Suriye’de rejim çekiliyor muhalifler ilerliyor! İdlib'in tamamı muhaliflerin kontrolünde | A Haber Suriye'de...
Suriye'de Esad rejimine karşı ayaklanan muhalif güçler, Halep kent merkezinin büyük bölümünü ele geçirdi. Rusya ve Suriye'ye ait jetler de Halep'te muhaliflerin olduğu bölgeyi vurdu. Esad rejimi, daha güçlü karşılık vermek için geçici olarak Halep'ten çekildikleri duyurdu. Muhalif gruplar İdlib'in tamamında da kontrolü sağladı.
Suriye'de El Kaide bağlantılı Heyet Tahrir Eş-Şam (HTŞ) örgütünün başını çektiği muhalif gruplar, rejim güçlerine karşı büyük bir operasyon başlattı.
İdlib'den başlayan operasyonda, kalabalık muhalif gruplar Halep'in büyük bölümünü ele geçirdi.
Muhalif gruplar ayrıca İdlib'in tamamında da kontrolü sağladı. Suriye'de Beşşar Esed rejimi karşıtı silahlı gruplar, İdlib ilinin en büyük ilçesi Maarratünnuman'ı rejim güçlerinden geri aldı.
İŞTE BÖLGEDE DAKİKA DAKİKA YAŞANANLAR:
MUHALİFLER HAMA'YA İLERLİYOR
Suriye'de Esed rejimi karşıtı silahlı gruplar, Halep ve İdlib illerinin ardından, Beşşar Esed rejimi güçlerinin kontrolündeki Hama iline yöneldi.
Esed rejimi güçleriyle 4 gündür çatışan rejim karşıtı gruplar ülkede ilerleyişini sürdürüyor.
Halep kent merkezinin büyük bir bölümünü ve İdlib ilinin tümünü rejim güçlerinden geri alan silahlı gruplar, İdlib'in güneyinde yer alan rejim kontrolündeki Hama iline doğru ilerliyor.
Akşam saatlerinde İdlib'in Han Şeyhun ilçesini ele geçiren gruplar, ilerleyerek Hama'nın kuzeyindeki Taybetul İmam, Keferzeyte, Keferenbude, Hilfeye, Kaletmadik, Latamine, Soran, Kirnez, Mardes, Hammaiyet ve Termele yerleşimlerini ele geçirdi.
Silahlı gruplar Hama'nın en önemli ilçelerinden biri olan, M5 kara yolu üzerindeki Morik ilçesini de rejim güçlerinden aldı.
Rejim güçleriyle çatışan silahlı gruplar, Hama ilçe merkezine yaklaşık 20 kilometre uzaklıkta yer alıyor.
MUHALİFLERİN HALEP YÜRÜYÜŞÜ
"İDLİB'İN TAMAMI MUHALİFLERİN KONTROLÜNDE"
Ülkenin kuzeyinde 27 Kasım'dan bu yana rejim güçleriyle çatışan silahlı gruplar, İdlib'in doğu ve güneydoğusunda ilerleyişini sürdürüyor. Sabah saatlerinden itibaren 50'den fazla köyü rejim güçlerinden alan gruplar, Han Şeyhun ilçe merkezini de rejim güçlerinden geri aldı. Han Şeyhun'un alınmasıyla rejim karşıtı gruplar tüm İdlib genelinde hakimiyet sağladı. Rusya destekli Esed rejimi güçleri, Ağustos 2019'da, Astana anlaşmalarını ve Soçi mutabakatını hiçe sayarak Han Şeyhun'un tümüne hakim olmuştu. Rejim karşıtı silahlı gruplar, bugün İdlib ilinin en büyük ilçesi Maarratünnuman'ı da rejim güçlerinden geri almıştı.
REJİM GÜÇLERİ STRATEJİK NOKTALARI PKK/YPG'YE BIRAKIP ÇEKİLİYOR
Muhalif grupların Halep ve İdlib'de adım adım ilerleyişinin ardından Suriye rejiminin terör örgütü YPG/PKK ile iş birliği içine girdiği iddia edildi. İddiaya göre terör örgütü YPG/PKK anlaşma sonucunda Halep'teki sanayi kenti, Şeyh Neccar'ı kontrol altına aldı ve rejim güçlerinin çekilmesinin ardından Nubl ve el-Zahraa kasabalarına girdi.
HALEP KALESİ'NDE ZAFER POZU
ESAD HEYEKLİ YIKILDI
Suriye’den A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur’un aktardıkları: Muhalifler tarafından kontrol altına alına Halep Belediyesi önünde güvenlik sağlandıktan sonra bina önünde yer alan Esad heykeli muhalifler tarafından kırıldı. Ellerinde balyozlarla o heykeli yıktılar. Muhalifler kontrollü bir şekilde ilerleme kaydediliyor ve bölge bölge ele geçirilen yerler var. Hem batıdan hem doğudan ilerliyor ve Halep tamamen ele geçirilmiş olacak.
Bundan sonra sadece geriye Tel Rıfat kalacak ve orası çembere alınmış olacak. Muhaliflere katılmayan askerler ile İranlı milislerin silahlarını bırakıp çıkması için izin veriliyor. Şeyh Maksut ve Eşrefiye Mahallelerine operasyonlar sürüyor. Burada PKK unsurları da var. Çatışmalar yaşanıyor.
Muhalifler, rejimin geri çekildiği yerlerde ele geçirdiği tank, zırhlı araç ve silahları yine rejime karşı kullanıyor. Yıllardır hazırlanan bir operasyon dan bahsediyoruz. Muhalifler tarafından yapılan açıklamada ele geçirilen yerlerde asla bir zarar verilmediği belirtildi. Bu noktada birliklere de uyarılar da yapılıyor. Muhalifler hiçbir canlıya izin verilmemesi gerektiğini sürekli olarak ifade ediyor ve bölgeye gazetecileri çağırıyor.
ÇATIŞMALAR NEDEN BAŞLADI?
Uluslararası İlişkiler Uzmanı Dr. Cihan Günyel: Türkiye’nin oluşturduğu ve gözlem kulelerinin olduğu çatışmasızlık bölgesi var İdlib’de Suriye ve rejim bir süredir İdlib’i ve bu bölgeleri vurmaya başladı. Topçu birlikleriyle atışlar yapılarak Astan ve Soçi sürecine yönelik ihlaller yapıldı. Son olarak Kur’an kursunun vurulması ve çocukların katledilmesiyle fitil ateşlendi. Şam yönetimi de bu bölgeye yığınak yapması etkenler arasında yer alıyor. Burada muhalifler ve HTŞ karşı önleyici saldırıya geçtiler. Çok iyi hazırlandıklarını görüyoruz. Aslında çok sınırlı olması düşünülen operasyon rejim güçlerinin çekilmesiyle Halep merkeze girdiler ve Serakib’i ele geçirdiler.
RUSYA’NIN ODAK NOKTASI DEĞİŞTİ
Şam rejiminin yanında olan Rusya yönünü biraz Ukrayna’ya çevirmiş durumda neredeyse 3 senedir devam eden bir savaş var. Ruble çok önemli derecede değer kaybı yaşadı. Uzun menzilli füzelere ateşleniyor. Yani orada durumlar biraz karışık. ABD, İngiltere ve Fransa uzun menzilli füzelerin kullanımı için Ukrayna’ya izin verdi hal böyle olunca Rusya odağını buraya kaydırdı. Suriye sahası geri plana düştü. Rusya, Ukrayna konusunda da problemler yaşıyor bunu bizler de biliyoruz. Kuzey Kore’den de asker aldı. Hizbullah ile İsrail çatışması da başlayınca buradaki İranlı milisler aşağı doğru kaydı. Esad rejimi İran ve Rusya’dan aldığı destek ile ayakta duruyor ve bu sahanın bir gerçeğidir. Devlet formatından çıkmış ordusu yıpranmış gücü kalmamış bir ülke var.
RUSYA DESTEĞİNİ KESMEZ
Muhaliflerin sahaya çıkmasıyla İran ve Hizbullah’ın ne kadar zayıflamış olduğunu ateşkes ile Hizbullah’ın yenilgisini görmüş oluruz. Rusya’nın da Suriye sahasını geri plana itmesi işleri değiştirdi. Ancak Rusya’nın Suriye’de çok büyük askeri üsleri ve askeri limanları var. Orta Doğu politikasını geliştirirken odak noktası Lazkiye ve çevresindeki üsleridir. Bu nedenle Rusya’nın Esad rejimine desteğini kesmesini beklemek doğru olmaz. Ben Putin’in Türkiye ile görüşeceğini ve diplomatik bir çözüm arayacağını düşünüyorum. İran’ın da 45 yıldır oluşturmaya çalıştığı bir Direniş Ekseni var ve Suriye’de burada önemli bir yer. Hizbullah’a giden noktalar hep burada.
"SALDIRMAK İÇİN GERİ ÇEKİLDİK"
MUHALİFLERİN İLERLEYİŞİ SÜRÜYOR
ESAD’IN İZLERİ SİLİNİYOR
A Haber Muhabiri Halil İbrahim Uğur Suriye’den şunları aktardı:
Halep’te muhalifler ilerleyişine devam ediyor. İdlib’in kontrol altına alınmasında sonra Halep’in batısında başlayan ilerleyiş Halep merkezine kadar sürdü ve valilik binası ile kamu binaları ele geçirildi.
Son 3 saat içerisinde 25 köy daha muhaliflerin kontrolüne geçti. Çatışmalar sürerken kaçmaya çalışan rejim askerleri var. Onların kaçmasını engellemek için de bir dizi tedbirler alınmış durumda. Rus savaş uçakları sabah saatlerinde Hazvan Köyü civarlarını vurdu.
Öte yandan muhalifler bölgede bulunan tüm Esad izlerini siliyor. Posterler kaldırılıyor, heykeller yıkılıyor. Güvenlik için de çalışmalar yürütülüyor. Halep içerisindeki Eşrefiye Mahallesi’nde PKK ile muhalifler arasında çatışmalar var. Rejim ordusunda ele geçirilen tüm araçlar ve silahlar kullanılmaya başlandı.
RUSYA VE SURİYE REJİMİNDEN HALEP'E BOMBARDIMAN
BÖLGE KAYNAYAN KAZAN
Terör ve güvenlik uzmanı Coşkun Başbuğ: Bölge aylardır hatta yıllardır kaynayan bir kazan gibiydi. Yani Suriye dünyada tansiyonun en yüksek olduğu yer ve dünyanın da geldiği bir coğrafya. Burada İran, Rusya, Amerika, Fransa ve İngiltere var. Burada bütün terör örgütlerinin kurduğu ve lokal hakimiyet sağlamaya çalıştığı yerler var. PKK var. Rejim var ve biz varız. Şimdi böyle bir coğrafyada kimin kimle beraber olduğunu, kimin kimle argo tabiriyle iş tuttuğunu kestirmek zor. Şimdi bu açıdan baktığında, zaten bölgede eninde sonunda bu olayların bir yerden başlayacağı aşikardı. Türkiye aylardır, hatta yıllardır neyin savaşını veriyor? 2017’den bu yana Astana zirvesini niye biz teşkil ettik? İran’ı, Rusya’yı masaya oturttuk; ‘Kardeşim bakın, bu coğrafya normalleşmezse bu coğrafyada yaşananlar kağıt üstünde çözülmezse burada çok sıkıntılı, hatta bölgeye gelecek savaşların öncüsü olduğu bir süreç başlayabilir. Aman dikkat” dedik. Zaman zaman bu çağrı karşılık buldu. Astana zirvesi zaten bana göre bizim gayretimizle kurulan bir yapı.
SALDIRILAR İŞİ BURAYA GETİRDİ
Fakat çoğu zaman da maalesef suiistimal edildi veya istismar edildi. Şimdi bunun en yakın örneğini İdlib’te gördük. 4 milyona yakın insanın yaşadığı işte Gazze’nin ikinci örneği diyebilirsiniz oradaki oluşan o demografik tabloya. Burada Türkiye Astana’da almış olduğu tedbirlerle ve aldırmış olduğu tedbirlerle iç ve dış iki tane oluşturulan güvenli kuşağı ile akan kanı durdurdu ve oyunları da kısmen de olsa engelledi. Biz bu oyunları bugünlere kadar engellemeyi başardık ve son zamanlarda muhatap taraf İran, Rusya ve rejim bu bölgelerde anlaşmayı bozan hareketlerde bulunsa da, biz gene oradaki yapıyı domine etmeyi başardık; “Bakın, bu saldırıların sonunda bu bölgede gerginlik artar. Şu ana kadar kontrol ettiğimiz, kontrol altında tuttuğumuz yapılar hareketlenir ve bu son dönemde saldırıları iyice artırdınız. Bu gidiş iyi değil.” dedik. İşte yaklaşık üç hafta önce yapılan saldırılar, hava saldırıları, karadan saldırılar, ardından işte bu saldırı sonucu hayatını kaybeden siviller, yaralılar. Nihayet Kur’an kursunda çocukların hayatını kaybettiği o saldırı. Ve bir anda HTŞ merkezli başlayan muhalif grupların tepkisi, süratle ele geçirilen köyler, ki 50’nin üzerinde köy 48 saatte ele geçirildi. Ardından Halep il merkezine yapılan bu tepki, işi bu noktalara getirdi.
SONRAKİ HEDEF RAKKA
Şimdi İran zaten, o yayılmacı politikasını gösterdi. İran’a şunu sormak lazım; “Senin ne işin var hemşerim Suriye’de?” Orada destekleyeceğini ifade ediyor. İşte Direniş Ekseni diye bir isim uydurmuş kendi kendine. Bunun doğrusu Şii Hilali yani o yayılmacı İran politikası. İran’ın savaşa yeri aşağıda İsrail. Benim işte aylardır vurgulamak istediğim husus o. İsrail’e hiçbir kuvvet gönderdiğini görmedik. Bir anda “işte takviye kuvvet göndereceğim. Suriye’yi normalleştireceğim.” ifade ediyor kendince. İran zaten işte o nedenle diyorum yayılmacı politikasını Batı’nın lehine, Batı’nın işlerine gelecek şekilde bugünlere kadar taşımayı başardı.
İran büyükelçisinin yaptığı açıklamalar Rusya ile birlikte yani “bakar mısın durum ne?” Rusya ve İran, rejim “Yaşananlara şiddetle karşı koyacağız.” diyor ve buradaki o tabloyu muhakkak lehimize çevireceğiz diyor. Şimdi İran burada zaten etkileniyor ve elinden gelen ardına koymayacak şekilde bir takım yapılanmanın içinde. Rusya, zaten Rusya muhatap ana devlet oydular. Rejim üzerine baskıyı kurdu. Bak burada rejimi masaya oturttur. Dolayısıyla tansiyon yükseliyor dedik. Olmadı, yapmadı. Tam tersi Türkiye’nin yaptığı harekatı doğru bulmuyoruz diye bir açıklama yaptı. Amerika’yı zaten hiç anlatmaya gerek yok tavrı ortada. İsrail zaten bölgede baştan beri Suriye’yi vurmaya çalışan ve Irak üzerinden de bir takım kirli oyunları yürütmeye çalışan bir yapı. Şimdi bunların hiçbiri olanlardan memnun değil. Biz de bu olayları masa başında çözmek istedik fakat şu ana kadar başaramadık. Halep’in kontrol altına alınması, hakimiyeti sağlayabilirlerse diğer şehirlere sirayet eder. Hani benim ilk beklentim Rakka, ardından Deyrizor olur çünkü aşiretler de ayaklandı. Zaten onlar da bugüne kadar kısmen Türkiye’nin etkisiyle duruyorlardı. Şimdi aşiretler zaten şeye katıldı muhalif gruplara katıldı. Şimdi bunların hepsi orijini Rakka’ydı, oradan sürüldüler. Muhtemelen Halep kontrolü sağlandığı takdirde oraya doğru da bir hamle olacaktır diye düşünüyorum. Eğer yayılırsa tüm Suriye’de çok büyük rejime karşı yapılanma var. Rejimin oraya yerleştikleri bile saf değiştirilerek muhalif gruplara katıldılar. Bu Şam’a kadar dayandı onu söyleyeyim.
TÜRKİYE AÇISINDAN NE DEĞİŞİR?
Türkiye burada terörle olan o hareketlenmeyi, terör ve göç konusunu çok yakın takip ediyor. Tel Rıfat’tan bazı duyumlar alıyoruz. İşte teröristlerin bölgeyi terk ettiği, Münbiç’e doğru bir kaçış olduğu yönünde. Rusya’nın gene bölgeyi terk ettiğini duyuyoruz. Dolayısıyla Türkiye bu olayları yakından takip ediyor. Terörde bir hareketlenme olduğu takdirde Türkiye zaten olası bir harekata operasyonu konuşuyordu. O gereken tedbiri sahada da yerinde de alıp biz şu an takipteyiz.
"HALEP'İN YARISINI ELE GEÇİRDİLER"
İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'nin (SOHR) verilerine göre, Suriye'deki muhalif güçler ülkenin ikinci büyük şehri Halep'in "yarısını" ele geçirdi.
SOHR Direktörü Rami Abdurrahman, AFP haber ajansına yaptığı açıklamada, isyancıların önemli bir direnişle karşılaşmadan "Halep'in yarısını" ele geçirmeyi başardıklarını söyledi ve "Rejim güçleri çekilirken herhangi bir çatışma yaşanmadı, tek bir kurşun bile atılmadı" dedi.
ESAD'IN RESİMLERİNİ ATEŞE VERDİLER
ŞAM YÖNETİMİNDE PANİK
RUSYA'DAN ŞAM'A ASKERİ TEÇHİZAT YARDIMI
Reuters'ta yer alan haberlere göre; Suriyeli yetkililer Uluslararası Halep Havalimanın kapatıldığı duyurdu.
Suriye rejimi, muhaliflerin ilerleyişini durdurmak için Rusya'dan ek destek sözü aldı.
72 saat içinde Rus askeri ekipmanlarının Suriye'deki Hmeymim Hava Üssü'ne ulaşması bekleniyor.
HALEP'TE SELALAR OKUNUYOR
Muhaliflerin Halep'i ele geçirmesinden sonra Halep'teki camilerden selalar okunmaya başladı.
ESAD'IN SAVUNMA HATTI KIRILDI
HALEP'TE MAHKUMLAR SERBEST
Halep'te Esad rejimine karşı ilerleme kaydeden muhalifler cezaevindeki mahkumları serbest bıraktı.
HALEP ÜNİVERSİTESİ MUHALİFLERİN ELİNDE
HALEP'TE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI İLAN EDİLDİ!
Muhalifler Halep'te 23.30 - 08.00 arasında sokağa çıkma yasağı ilan etti. O anlar ise sadece A Haber'de yayınlandı.
Rejim karşıtı gruplar tarafından yapılan açıklamada, "Halep brikaç saat içerisinde askeri ve güvenlik açısından kontrol altına alınıcak ve ardından da tüm şehrin özgürleştirileceği ilan edilecek" ifadeleri kullanıldı.
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