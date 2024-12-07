CANLI | Suriye'de muhaliflerin ilerleyişi sürüyor! Hem harita hem güç dengeleri değişti | "Esad Suriye'den kaçtı" iddiası

00:50 07 Aralık 2024

İran devlet televizyonu, silahlı muhalif grupların şu ana kadar Halep’te hiçbir Şii vatandaşı hedef almadığı yönünde haber yayımladı.

Yayınlarında Suriye’deki rejim muhalifi gruplarla ilgili ifadelerini değiştiren devlet televizyonu, “teröristler”, “terörist gruplar” ve “tekfirci teröristler” yerine gündüz bülteninde “silahlı gruplar” nitelemesini kullandı.

Yerel saatle 14.00 bülteninde sunucunun yanı sıra saha muhabiri de daha önce “tekfirci” diye adlandırdıkları grupları “silahlı gruplar” şeklinde isimlendirdi.

Devlet televizyonunun haber kanalı, 18.00 bülteninde de alt yazılarında aynı adlandırmayı sürdürdü ve “Silahlı muhalif gruplar, bu ana kadar Halep’te hiçbir Şii vatandaşı hedef almadı.” şeklinde altyazı geçti.

Devlet televizyonunun dil değişikliğine gitmesi, sosyal medyada gündem oldu.

Bazı kullanıcılar, bu değişikliği eleştirip tepki gösterirken kimi kullanıcılar da İran’ın Suriye’deki değişime ayak uydurmaya çalıştığını ileri sürdü.