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CANLI | Suriye'de muhaliflerin ilerleyişi sürüyor! Hem harita hem güç dengeleri değişti | "Esad Suriye'den kaçtı" iddiası

CANLI ANLATIM DÜNYA
Filiz Uçan Savaş
Giriş: 07.12.2024 06:33 Güncelleme: 07.12.2024 06:41
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Suriye’de muhaliflerin ilerleyişi sürüyor!

Esad rejimine karşı ayaklanan muhalif güçler, Suriye'de haritayı büyük ölçüde değiştirdi. Suriye'de başkent Şam'a açılan stratejik önemdeki Humus ilinde ilerleyen muhalifler, kent merkezinin iç kesimlerine ulaştı. Başkent Şam'a açılan Humus, ulaşımdan ekonomiye Suriye’nin kalbi konumunda yer alırken, Ürdün sınırındaki Dera il merkezi de muhaliflerin kontrolüne geçti. Öte yandan Beşar Esad'ın ailesiyle birlikte Suriye'den ayrıldığı iddia edildi. İşte bölgeden son gelişmeler...

Suriye'de rejime karşı ilerleyiş dalga dalga yayılırken, hem harita hem de güç dengeleri değişti. İdlib, Halep, Tel Rıfat, Hama derken, muhalifler Humus'a da girdi. Yerel ve askeri muhalifler, rejime karşı birleşti ve çok sayıda kritik noktada hakimiyet sağlandı.

İŞTE DAKİKA DAKİKA BÖLGEDE YAŞANANLAR

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06:24 07 Aralık 2024

MUHALİF GRUP DERA'YI ELE GEÇİRDİ

Suriye’nin Ürdün sınırındaki Dera il merkezi, rejim güçleriyle çatışan muhalif grupların kontrolüne geçti.

Suriye'nin güneyindeki Dera ilinde rejim güçlerine karşı harekete geçen askeri muhalifler, kırsal kesimde çok sayıda yerleşim yerini ve askeri noktayı ele geçirerek ilerledi.

Şiddetli çatışmaların ardından muhalif gruplar, il merkezinin kontrolünü de rejim güçlerinden aldı.

HALK AYAKLANMALARININ FİTİLİNİN ATEŞLENDİĞİ İL: DERA

Suriye'de 2011 yılında halkın özgürleşme talepleriyle başlayan hareketlerin rejim tarafından şiddetle bastırılmak istenmesi üzerine patlak veren iç savaş sürecinde Dera kenti, rejim karşıtı direnişin doğduğu yerlerden biri olması nedeniyle tarihi bir öneme sahip.

Suriye'nin güneyindeki Dera'da bir grup öğrencinin 15 Mart 2011'de okul duvarına, "Ey doktor (Beşşar Esed) şimdi sıra sana geldi" yazmasıyla halk hareketleri başlamıştı.

Dera, 2012-2018 döneminde muhaliflerin hakimiyetindeydi.

İran destekli terörist gruplar ve Rusya'nın askeri müdahalesiyle yeniden güçlenen Esed rejimi, Haziran 2018'de bölgeye kara saldırısı başlattı.

Esed rejimi, Temmuz 2018'de Dera ilinin tümünü ele geçirdiğini ilan etti.

Kentin rejim kontrolüne geçmesi sonrası bölgeden binlerce muhalif ve aileleri, ülkenin kuzeyine göçe zorlanmıştı.

00:50 07 Aralık 2024

HALEP'TE Şİİ VATANDAŞI HEDEF ALINDI MI?

İran devlet televizyonu, silahlı muhalif grupların şu ana kadar Halep’te hiçbir Şii vatandaşı hedef almadığı yönünde haber yayımladı.

Yayınlarında Suriye’deki rejim muhalifi gruplarla ilgili ifadelerini değiştiren devlet televizyonu, “teröristler”, “terörist gruplar” ve “tekfirci teröristler” yerine gündüz bülteninde “silahlı gruplar” nitelemesini kullandı.

Yerel saatle 14.00 bülteninde sunucunun yanı sıra saha muhabiri de daha önce “tekfirci” diye adlandırdıkları grupları “silahlı gruplar” şeklinde isimlendirdi.

Devlet televizyonunun haber kanalı, 18.00 bülteninde de alt yazılarında aynı adlandırmayı sürdürdü ve “Silahlı muhalif gruplar, bu ana kadar Halep’te hiçbir Şii vatandaşı hedef almadı.” şeklinde altyazı geçti.

Devlet televizyonunun dil değişikliğine gitmesi, sosyal medyada gündem oldu.

Bazı kullanıcılar, bu değişikliği eleştirip tepki gösterirken kimi kullanıcılar da İran’ın Suriye’deki değişime ayak uydurmaya çalıştığını ileri sürdü.

23:36 06 Aralık 2024

"HUMUS'UN KAPISINA DAYANDIK"

ABD haber ajansı Wall Street Journal'ın açıklamalarına göre, Mısır ve Ürdün yetkilileri Esad’ı Suriye’yi terk etmeye ve sürgünde bir hükümet kurmaya kaçırdığı iddia edildi.

Öte yandan muhalif operasyon sözcüsünün yaptığı açıklamada da, “Kuvvetlerimiz Humus şehri sınırında ki son köyü de özgürleştirdi ve artık şehir kapılarında ki rejim güçlerine son çağrımızı yapıyoruz bu ayrılmanız için son fırsattır” ifadelerini kullandı.

 

22:00 06 Aralık 2024

SURİYE MEDYASI: BEŞAR ESAD TAHRAN'A GİTTİ

Dünya "Beşar Esad ailesiyle Suriye'den kaçtı" iddiasını konuşulurken, Suriye medyasında Esad'ın Tahran'da olduğu iddia edildi.

A Haber'de Yusuf Alabarda konuya ilişkin,"Türkiye, Suriyeli sığınmacılar konusunda büyük bedeller ödedi. 3 milyon Suriyeli sığınmacı bugün Türkiye'de 10 küsur yıldan bu yana yaşadı. İran'ın kabul ettiği tek sığınmacı var o da Esad." ifadelerini kullandı.

21:29 06 Aralık 2024

MUHALİFLER HAMA KENT MERKEZİ VE BATISINDAKİ HAVAALANINI ELE GEÇİRDİ

Suriye'nin Hama ilinde Beşşar Esed rejimine karşı savaşan silahlı gruplar, Hama kent merkezi ve batısındaki askeri havaalanını ele geçirdi.

21:21 06 Aralık 2024

BEŞAR ESAD SURİYE'DEN AYRILDI MI?

Dünya "Beşar Esad ailesiyle Suriye'den ayrıldı" iddiasını konuşuyor.
20:31 06 Aralık 2024

REJİM DEYRİZOR'U PKK'YA BIRAKTI

Muhalifler Suriye'de ilerleyişine devam ederken, rejim güçleri de çekiliyor. Doğudaki Deyrizor'dan çıkan Suriye rejimi, kontrolü terör örgütü PKK’ya devretti. Deyrizor il merkezini PKK işgal etti.

20:15 06 Aralık 2024

"IRAK'I SURİYE’DEKİ SAVAŞIN DIŞINDA TUTMAK İSTİYORUZ"

Hüseyin, Bağdat'ta İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ve Suriye Dışişleri Bakanı Bessam Debbağ ile üçlü görüşme sonrası düzenlenen basın toplantısında konuştu.

Suriye'deki durumu yakından takip ettiklerini ifade eden Hüseyin, Suriye'nin güvenlik ve istikrarının Irak ve bölgenin güvenlik ve istikrarıyla bağlantılı olduğunu vurguladı.

"Irak'ın sınırı tüm güçlerimizle korunuyor. Irak'ı savaş ve saldırılardan uzak tutmak istiyoruz." diyen Hüseyin, "Suriye'deki gelişmeleri görüşmek üzere bazı ülkelere Bağdat'ta toplantı düzenleme önerisi sunmaya hazırlanıyoruz. Bölge ülke temsilcileriyle diplomatik görüşmeler devam edeceğiz." şeklinde konuştu.

Iraklı Bakan, Suriye'de yerinden edilenler için insani yardımda bulunacaklarını belirtti.

Suriye Dışişleri Bakanı Debbağ ise, Suriye ordusunun bazı bölgelerde "çekilme ve yeniden konuşlanma" taktiğini izlediğini savunarak, Suriye rejimi için bölgesel ve uluslararası desteğe ihtiyaç duyduklarını kaydetti.

İran Dışişleri Bakanı Erakçi de, üçlü toplantının Suriye rejiminin desteklenmesini amaçladığını ifade ederek, tüm güçleriyle rejimi destekleyeceklerini söyledi.

İranlı Bakan bölgenin terörle mücadelesinde uluslararası toplumdan da destek istedi.

17:56 06 Aralık 2024

ŞAM'A KAMİKAZE DRON SALDIRISI 

Suriye'nin başkenti Şam'ın merkezinde bulunan Radyo Televizyon binası ile Savunma Bakanlığının binasının olduğu bölgeye kamikaze dron saldırısı düzenlendi.

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Şam'ın Emevi Meydanı'nda yer alan Radyo Televizyon ile Savunma Bakanlığına ait binaların bulunduğu bölgeye kamikaze dronla saldırıldı.

Dronlar rejim karşıtı gruplar tarafından gönderildi.

Rejim ordusundan henüz konuya ilişkin açıklama yapılmadı.

Öte yandan, Şam'da yoğun silah seslerinin duyulduğu belirtildi.

16:38 06 Aralık 2024

ÜRDÜN'DEN SINIR KARARI

Ürdün İçişleri Bakanı Mazin el-Furaye, Suriye'nin güneyindeki güvenlik durumları nedeniyle Suriye sınırındaki Cabir Sınır Kapısı'nın kapatıldığını duyurdu. İçişleri Bakanı Furaye'nin açıklaması Ürdün haber ajansı PETRA'da yer aldı. Açıklamada Furaye, Ürdün ile Suriye sınırındaki Cabir Sınır Kapısı'nı Suriye'nin güneyindeki güvenlik durumları nedeniyle kapatma kararı aldıklarını belirtti. Furaye, Suriye'deki olayların yakından takip edildiğini ifade etti. Karara göre Ürdünlülerin ve Ürdün'e ait tırların ülke topraklarına dönmesine izin verilecek, Suriye topraklarına giden tırların çıkışı ise yasak olacak.

16:27 06 Aralık 2024

ŞAM MERKEZİ'NDE PATLAMA

Şam'ın merkezinde bulunan Radyo ve Televizyon binası yakınında bir patlama meydana geldi.
15:54 06 Aralık 2024

İSRAİL'DEN GOLAN TEPELERİNE TAKVİYE GÜÇ

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Suriye'nin Golan Tepeleri'ndeki hava ve kara güçlerini takviye ettiğini duyurdu. Suriye'de Esad'a karşı muhaliflerin ilerleyişi devam ederken İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Suriye'nin Golan Tepeleri'ndeki hava ve kara güçlerini takviye ettiğini duyurdu. İsrail güçlerinin sınır boyunca konuşlandırıldığı, Suriye'de yaşananların yakından takip edildiği belirtildi. IDF tarafından yayınlanan görüntülerde ise İsrail askerlerinin Suriye sınırı boyunca mevzileri güçlendirme çalışmalarında bulunduğu kaydedildi.
13:36 06 Aralık 2024

MUHALİFLER HUMUS KENT MERKEZİNDE

Suriyeli muhalifler Humus kentinin iç kesimlerine ulaştı.

HTŞ lideri Colani’nin açıklamalarını A Haber’e katılan terör ve güvenlik uzmanı Doç. Dr. Ali Fuat Gökçe değerlendirdi ve Colani’nin verdiği mesajların önemine dikkat çekti. 

Doç. Dr. Ali Fuat Gökçe: HTŞ lideri Colani’nin yapmış olduğu açıklama oldukça önemli. Bölgede tüm azınlık grupların bir ara yaşaması gerektiğini ve mezheplerin tarih boyunca burada birlikte yaşadığını söylemesi gelecek için önemli bir mesaj. Mezhepsel farklılık emperyalist güçlerin zamanı geldiğinde kaşımaktan çekinmediği bir olguydu. HTŞ liderinin bunun olmayacağını söylemesi bölgenin geleceği için bizim umutlarımızı arttırmaktadır. 

Esad’ın oluşturmaya çalıştığı savunma hattı gün gün kırılıyor. Humus’un düşmesinden sonra Şam yolu açılacaktır. Esad güçlerinin ve rejiminin sona doğru geldiğini görüyoruz. Güçlerin çekilmesi Esad’ın direnemeyeceğini gösteriyor. HTŞ’nin bir orduya dönüşeceğini düşünüyorum.

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