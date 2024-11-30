Suriye Geçici Hükümeti Başkanı Abdurrahman Mustafa A Haber'de Suriye'deki son durumu açıklıyor.

Mustafa'nın açıklamalarından derlenenler: Suriye'de bir rejim vardı bir de muhalefet vardı. Tabii ki rejime barışçıl hareketler olduktan sonra muhalefet usulü uluslar koalisyonu oluştu. O dönemde Suriye'nin geçmişine hakim muhalefet ve bu yüzde 70'ine hakim olduğumuz bölgelere halka hizmet gerekiyordu. 2013'te Suriye Geçici Hükümeti kuruldu. Tabi ki süre uzadıktan sonra, DEAŞ ortaya çıktıktan sonra PKK, PYD, YPG bir sürü olaylar gelişti. Şuana kadar Suriye Geçici Hükümeti, Suriye halkının meşru temsilcisi. 122 devlet tarafından tanınan 2012'de bir hükümettir. Bunun dışındaki hükümetler tanınmayan hükümettir. Bir rejimin hükümeti vardır bir de Suriye Geçici Hükümeti vardır. Astana'da sadece temsil edilen resmi muhalefettir.

Sahadaki durum biliyorsunuz uzun süredir 2017'den sonra Astana mutabakatı sağlandı. Astana mutabakatından sonra gıdım gıdım rejim ve müttefikleri bu mutabakata uymadı. 2019'da bir kısmını aldılar, 2020'de bir kısmını aldı. Bir sürü göç oldu. İnsanlar sıkışık durumdalar. Durmadan siviller her zaman bombalanıyordu. Rejim, altyapı, okul, hastaneleri, fırınları hedef alıyordu. Beşar Esad 2015 yılında zaten düşüyordu ancak aldığı destekle durabildi. Şimdi 2 gündür gördüğünüz Esad o dönemdeki Esad ile aynı. Ama onu destekleyen İran'ın Hizbullah'ın Lübnan'daki pozisyonu, Rusya'nın Ukrayna'daki pozisyonu sonrası halk evine dönmek istiyordu. Bir operasyon yapıldı bu da Astana mutabakatı çerçevesi içerisindeydi. Ancak bu çöküş görülünce Esad zaten 12 senedir halkını katlediyor. Esad'ın zayıf durumuna düştüğü ve Esad'ın yanında olan halkın bile Esad'dan bezmiş durumda. Kendisinin hükmettiği bölgeler de halk olarak tabanının kalmadığını biliyorduk biz. Hem ekonomi hem baskı bir sürü baskıya maruz kalıyorlardı. İdlib'i tamamladıktan sonra Halep'te bu boşluk olduğu için Halep'e yönelirdi. PKK bunu fırsata çevirmek istedi. Esad, 2012'den bu zamana PKK'ya nasıl devir ettiyse yine aynısını yapmaya çalıştı.

Şam'da darbe iddiaları geliyor ama ben bunu tam olarak şuanda teyit edemedim. Şuan da olaylar çok hızlı gelişiyor. Bazı durumları teyit etmek gerekiyor. O bilgiyi tam teyit edemedim. Haber bana ulaştı ama teyit edemedim. Bunun doğruluğunu şimdi söyleyemem. Olaylar hızlı gelişiyor şuanda bizim Halep olayı olduktan sonra PYD/PKK terör örgütü fırsata çevirdi. Halep, Tel Rıfat'ı birleştirmeye çalıştı. Halep'in doğusunda havalimanını diğer askeri havaalanını, hava harp okulunu birçok yerleri aldı. Termik elektrik santrali, su istasyonlarını almıştı. Biz de bu sabah Milli Ordu olarak, Suriye Geçici Hükümeti olarak sabah operasyon başlattık. Özgürlük Şafağı adı altında Allah'a şükür bir gün içerisinde hem PYD/PKK hem de Esad alıntılarına karşı aldıkları bölgeleri geri aldık. Askeri havaalanını tekrar aldık. Halep Uluslararası havaalanını tekrar kurtardık.

Rus varlığı devam ediyor. Esad zaten bitmiştir. Bunu hep biliyorduk. Esad bitkin durumda. Kendisine destek veren müttefiklerin ilgisiyle alakalı. Esad bitmiştir ama bugün Esad biterken burada Suriye'nin bölünmesi, PKK'nın nemalanması tehlikedir. Suriye'nin bütün zenginlikleri onların elindedir. Bugünkü operasyonla PKK ve Esad'ın işbirliğini bozduk. Tel Rıfat'ta 3 gündür hazırlık görüyoruz. Bizim askerlerimiz konuşlanırken, daha hareket etmeden uçaklar vurdu bizi. Ama inşallah Tel Rıfat'ı hem güneyden hem doğudan hem de bizim şuandaki Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı harekatı bölgesinden 3-4 operasyon yaparak en kısa zamanda Tel Rıfat'ı özgürlüğüne kavuşturacağız. Daha sonra yarım kalan işleri tamamlamak istiyoruz. Esad'ın gitmesi bizim için önemli ama PKK'nın terör örgütlerinin de bertaraf edilmesi önemlidir.

Hama düştü düşmek üzeredir. Bazı muhaliflerin orada olduğu söyleniyordu. Tam olarak muhalifler Hama'yı almış olmasa da tepeleri ve önemli noktalar muhaliflerin elinde. Hama düştü, düşmek üzere diyebiliriz.

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