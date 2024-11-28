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Muğla'da uyuşturucu operasyonu: 2 zanlı tutuklandı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 28.11.2024 21:08
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Muğla’da uyuşturucu operasyonu: 2 zanlı tutuklandı

Muğla'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı. Operasyonda, uyuşturucu ile suçtan elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yapan kişilere yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda, uyuşturucu ile suçtan elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 zanlı, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri adliyede "uyuşturucu ticareti yapma" suçlamasıyla tutuklandı.

Öte yandan, soruşturma kapsamında 4 kişi hakkında da "uyuşturucu kullanma ve bulundurma" ile "uyuşturucu ticareti yapma" suçlamasıyla adli işlem başlatıldığı bildirildi.

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