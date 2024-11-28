Umman ile 10 stratejik anlaşma! Ticarette hedef 5 milyar dolar | Başkan Erdoğan: Lübnan gibi Gazze’de de ateşkes olmalı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Umman Sultanı Heysem bin Tarık bin Teymur El Said, anlaşmalarının imza törenin ardından Ortak Basın Toplantısı'nda konuştu.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Tarık'ı misafir etmekten memnuniyet duyuyorum. Kendilerine hoş geldiniz diyorum. Umman'dan ülkemize devlet başkanı düzeyince ilk ziyaret bu. Umman'a iade-i ziyarette bulunmayı öngörüyorum. İlişkilerimiz her alanda gelişmeye devam ediyor. Geçtiğimiz yıl yaşanan deprem sonrası sergiledikleri dayanışma için teşekkür ediyorum. Yemen konusundaki katkıları takdire şayandır. Devlet nişanını kendilerine takdim ettim. Rabbim iki ülke kardeşliğini daim eylesin diyorum. İlişkilerin daha da güçlenmesi için atılacak adımları değerlendirdik.

Umman'a ziyaret gerçekleştireceğim. Bugünkü görüşmelerimizde ilişkilerimizin güçlendirilebilmesi için atılacak adımları değerlendirdik. Dış ilişkiler ekonomi sağlık kültür gibi başlıklarda işbirliğimizi ilerletmeye yönelik 10 anlaşma imzalandı. Ticaret hedefimizi 5 milyar dolara çıkarmayı hedefliyoruz. Umman'dan sıvılaştırılmış gaz tedarikine başlanacak olmasıyla ilişkilerimizde yeni bir döneme girmiş olacağız. Umman Türk ürünlerini tercih ediyor. Bugün bölgemizde yaşanan gelişmeleri de gözden geçirdik. Ummanlı kardeşlerimizin verdiği desteği takdirle karşılıyoruz.

İsrail'in katliamlarına ve bölge güvenliğini tehdit eden saldırılarına karşı İslam dünyasının kapsamlı bir işbirliği yapmasında mutabık kaldık. Lübnan'da ateşkes olması sevindirici. Lübnan gibi Gazze'de ateşkes olmalı. Gazze'de kalıcı ateşkes sağlanmadıkça bölgesel ve küresel huzura ulaşamayacağımızı ifade etmek istiyorum. Gazze'de barışın tesisi için üzerimize düşen ne varsa yapmaktan çekinmeyiz. Amerikan Başkanı Biden'ın Gazze'de ateşkes için yeni bir girişim başlatacaklarını duyurması çok geç kalmış ama önemli bir adımdır.

UMMAN SULTANI TARIK'IN AÇIKLAMALARI

Umman Sultanı Bin Tarık, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Bin Tarık, herkesin ortak arzusunun bölgede güvenlik ve istikrarın tesisi olduğunu ifade ederek, "Bölgesel işbirliğini güçlendirmek için el ele vererek çalışmalı, bu bağlamda bizler Umman olarak bölgemizi ilgilendiren uluslararası meselelerde Türkiye'nin pozisyonunu ve duruşunu desteklediğimizi ifade etmek isteriz." diye konuştu.

Filistin konusunda da iki devlet temelli çözümün hayat bulması için işbirliğine devam edilmesi gerektiğini dile getiren Bin Tarık, "Herkes için adalet ve barışın tesisi için bu amaç gerçekleştirilmelidir." ifadesini kullandı.

Başkan Erdoğan, Külliye'de düzenlenen ʺDevlet Nişanı Tevcih Töreniʺnde Umman Sultanı Heysem bin Tarık'a Devlet Nişanı tevcih etti

CUMHURBAŞKANLIĞI KÜLLİYESİ'NDE DEVLET NİŞANI TEVCİH TÖRENİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından Umman Sultanı Heysem bin Tarık'a Devlet Nişanı tevcih edilirken, Bin Tarık tarafından Başkan Erdoğan'a Al Said Nişanı takdim edildi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde "Devlet Nişanı Tevcih Töreni" düzenlendi.

Törende, iki ülkenin milli marşlarının okunmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Umman Sultanı Bin Tarık'a Türkiye Cumhuriyeti Devlet Nişanı tevcih etti.

Bin Tarık tarafından Başkan Erdoğan'a Al Said Nişanı takdim edildi.

Fotoğraf: AA

UMMAN İLE 10 STRATEJİK ANLAŞMA İMZALANDI

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından, iki ülke arasında çeşitli anlaşmaların imza törenine geçildi.‍

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Erdoğan ve Bin Tarık'ın huzurunda, iki ülke arasında 10 anlaşma imzalandı.‍

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İmza altına alınan anlaşmalar şöyle:‍

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- "Ordu Yardımlaşma Kurumu ve Umman Yatırım Otoritesi Arasında Ortak Girişim Kurulması Anlaşması"‍

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- "Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi ile Umman Sultanlığı Ticaret, Sanayi ve Yatırım Teşvik Bakanlığı Arasında Yatırım İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı"‍

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- "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Umman Sultanlığı Hükümeti Arasında Tarım, Hayvancılık, Balıkçılık ve Su Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptı"‍

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- "Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Umman Sultanlığı Küçük ve Ortak Ölçekli İşletmeleri Geliştirme Otoritesi Arasında Mutabakat Zaptı"‍

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- "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Umman Sultanlığı Hükümeti Arasında Sağlık ve Tıp Bilimleri Alanlarında İşbirliği Anlaşması"‍

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- "Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ile Umman Sultanlığı Merkez Bankası Arasında Mutabakat Zaptı"‍

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- "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Umman Sultanlığı Hükümeti Arasında Çalışma ve İstihdam Alanlarında İşbirliğine Dair Mutabakat Zaptı"‍

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- "Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Umman Sultanlığı Kültür, Spor ve Gençlik Bakanlığı Arasında Kültür Alanında Mutabakat Zaptı"‍

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- "Diplomasi Akademisi tarafından temsil edilen Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı ile Diplomasi Akademisi tarafından temsil edilen Umman Sultanlığı Dışişleri Bakanlığı Arasında Diplomatik Çalışmalar ve Eğitim Alanında Mutabakat Zaptı"‍

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- "Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı ile Umman Sultanlığı Dışişleri Bakanlığı Arasında Siyasi İstişarelere İlişkin Mutabakat Zaptı"