"CHP'li belediyelerin kreşleri kapatılmak isteniyor" iddiaları yalan çıktı

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Milli Eğitim Bakanlığı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın CHP'li belediyelerin açtığı kreşlere kapatmak istediğini iddia etti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel (AA)

Özel yaptığı açıklamada "Son olarak yazı ulaştı belediyelerimize. Milli Eğitim Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına yazmış. Onlar valiliklere, valilikler, belediyelerimize. 'Bu iş Milli Eğitimin işi. Bu kreşleri kapatın. Başkasının açılmasına izin vermeyin. Açık olanları da kapatın.' Bunu bir eğitim faaliyeti olarak görüp, 'Eğitim; Milli Eğitimin işi' diyor." ifadelerini kullandı.

CHP MEDYASI ÖZEL'İN SÖZLERİNİ HABERLEŞTİRDİ

Özgür Özel'in bu açıklamaları muhalif medya da olayın detaylarını araştırmadan bu sözleri haberleştirerek iktidarı hedef aldı. Öte yandan CHP'li belediyeler de belediyelere gönderildiği iddia edilen metinleri sosyal medya hesaplarından paylaştı.

CHP'ye yakın medya kuruluşları Özel'in sözlerini haberleştirdi (ahaber.com.tr / Ekran görüntüsü)

SOSYAL MEDYADA DA ALGI OPERASYONU

Ayrıca bununla da yetinmeyen CHP medyası sosyal medyada da çok sayıda farklı hesaptan bu gerçek dışı iddialar yaydı.

Gerçek dışı iddia CHP'ye yakın isimler tarafından sosyal medyada yayıldı (ahaber.com.tr)

GERÇEK BAMBAŞKA ÇIKTI

Ancak Özel'in sözleri sonrası gerçek bambaşka çıktı. Nitekim gönderilen genelgenin kreşleri değil anaokulu ve anasınıfı gibi eğitim müfredatı uygulayan ve bu nedenle MEB'in denetiminde olan yerlere ilişkin olduğu tespit edildi.

İŞTE GÖNDERİLEN GENELGE

Belediyelere gönderilen genelge (X)

HERHANGİ BİR YASAK YA DA ENGELLEME YOK

Kreşler, gündüz bakım evi statüsünde olup Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlıdır. Anaokulu ve anasınıfı ise eğitim müfredatı uygulayan ve Millî Eğitim Bakanlığı'na bağlı olan kurumlardır. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Millî Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı genelge, MEB'den izin almadan anaokulu ve anasınıfı açılmasını kapsamaktadır.

Belediyelerin kreş açmasıyla ilgili ise herhangi bir yasak ya da engelleme bulunmamaktadır.

İŞTE TÜM GERÇEKLER

1. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI İLE MEB'İN "OKUL ÖNCESİ EĞİTİM KURUMLARI" GENELGESİNİN AMACI NEDİR?

ÇSB ve MEB'in yayımladığı genelge, okul öncesi eğitim kurumları (anaokulları ve anasınıfları) kapsamındaki faaliyetlerin 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu'na uygun şekilde düzenlenmesi gerektiğini hatırlatmaktadır. Bu kapsamda: MEB onayı olmadan eğitim faaliyetleri yürütülemez. Milli Eğitim Bakanlığı'nın izni ve denetimi olmadan faaliyet yapılamaz. Kreşler (0-3 yaş grubu bakım hizmeti sunan kurumlar) bu genelgenin dışında kalmaktadır.

2. BELEDİYELERİN KREŞ AÇMA YETKİSİ DEVAM EDİYOR

Anayasa Mahkemesi'nin 2005/95 esas ve 24.01.2007 tarihli kararı, yalnızca belediyelerin anaokulu ve anasınıfı açamayacağını hükme bağlamıştır. Kreşler (0-3 yaş için gündüz bakım hizmeti sunan yerler), 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 191. maddesi uyarınca belediyeler tarafından açılmaya devam edebilir. Kreşler, eğitim müfredatı uygulamaz; yalnızca çocuk bakımı hizmeti verir. ÇSB ve MEB'in genelgesi, kreşlerle ilgili hiçbir düzenleme içermemektedir.

3. ANAYASA MAHKEMESİ KARARI NEYİ DÜZENLİYOR?

Belediyeler yalnızca eğitim müfredatı uygulayan anaokulu ve anasınıfı açamaz. Bu görev belediyelerin değil MEB'indir. Milli eğitim hizmetleri ulusal bir hizmet olarak tanımlandığından, belediyelerin bu alanda faaliyette bulunması engellenmiştir. Bu yetki sınırı, Anayasa'nın 127. maddesi uyarınca belirlenmiştir. Ancak kreşler, mahalli müşterek ihtiyaç kapsamına girdiği için belediyeler tarafından açılabilir.

4. GENELGE NE KONUYU ELE ALIYOR?

Genelge, bazı belediyelerin: Kreş adı altında "anaokulu" ve "anasınıfı" gibi eğitim müfredatı uygulanan izinsiz faaliyetler yürüttüğünü tespit etmiştir. Bu faaliyetlerin MEB izni olmadan yürütülemeyeceğini ve belirlenen mevzuata uyulması gerektiğini vurgulamaktadır. Belediyelerin kreş açma yetkisi bu genelgenin konusu değildir ve bu yetki Anayasa Mahkemesi kararıyla engellenmemiştir. Genelge, yalnızca okul öncesi eğitim kurumlarının düzenlenmesine ilişkindir.

KREŞLER KAPSAM DIŞI

Genelge yalnızca anaokulu ve anasınıfı gibi eğitim müfredatı uygulayan yerleri düzenler. Kreşler kapsam dışıdır.

ANAYASA MAHKEMESİ KARARINI ANLAMADILAR

Anayasa Mahkemesi, yalnızca anaokulu ve anasınıfı açma yetkisini belediyelerden almıştır. Kreş açma yetkisi devam etmektedir.

CHP'Lİ VEKİL BAŞVURMUŞ

Genelge, yalnızca izinsiz okul öncesi eğitim faaliyetlerini düzenlemeye yöneliktir. Dönemin Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer ve CHP Milletvekili Haluk Koç'un başvurusu üzerine bu düzenlemenin yapıldı. ÇSB ve MEB'in genelgesi, kreşleri kapsamaz ve belediyelerin kreş açma yetkisini sınırlamaz. Bu durumda Özel'in genelgeyi okumadığı ya da bilerek çarpıttığı ortaya çıktı.