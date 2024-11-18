MSB’den kılıçlı yemin soruşturmasıyla ilgili flaş açıklama! Sebep emre itaatsizlik

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı Kara Harp Okulu mezuniyet töreninin ardından teğmenler, "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sloganı atarak yemin etmişti.

Başkan Erdoğan, videonun yayınlanmasının ardından başlayan tartışmalar üzerine, "Ordumuzun disiplinine, insicamına ve itibarına gölge düşürecek her türlü girişimin karşısındayız. Ordumuz üzerinden siyasi hesap görülmesine müsaade etmeyiz." demiş ve çok yönlü bir incelemenin sürdüğünü belirtmişti. Erdoğan, "Gerekli tahkikati çok yönlü bir şekilde yürütüyoruz. Milletimizin göz bebeği ordumuzun her daim yanındayız. Kahraman ordumuzun yıpratılmasına da ordumuz üzerinden siyasi hesap görülmesine de müsaade etmeyiz. Aynı hassasiyet Gazi Mustafa Kemal için de geçerlidir." demişti.

Videonun sosyal medyada yayılmasının ardından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve AKP'ye yakın bazı isim ve hesaplar teğmenleri hedef alan açıklamalar yaptı. Bahçeli yemin için "Dış bağlantılı operasyon mekaniği" nitelemesinde bulundu. Bahçeli, "300'ü geçen teğmenin kılıçlarını çekip bir başka yemini seslendirdikleri, nihayetinde bunun etrafında günlerdir mahsurlu ve bayağı polemiklerin üretildiği de açık bir gerçektir. Yemin gayesi nedir?" ifadelerini kullandı.

MSB, tartışmaları üzerine yazılı açıklama yaparak, konunun incelendiğini duyurmuştu. Bu açıklama şöyle denilmişti: "Önceliği müesses disiplini muhafaza etmek olan Türk Silahlı Kuvvetlerimizde; disipline aykırı hiçbir eylem, olay ve duruma müsamaha gösterilmeyeceğinden en ufak bir şüphe duyulmamalıdır. Bahse konu olay da her yönüyle incelenmektedir. İnceleme sonucunda yapılacak tespitlere göre; disiplin mevzuatı kapsamında kastı, kusuru, ihmali veya sorumluluğu olan personel hakkında gereken işlemler yapılacaktır."

30 Ağustos'taki kılıçlı yemin incelemesi kapsamında Kara Harp Okulu devre birinci Teğmen Ebru Eroğlu ve diğer üç teğmenin ifadesinin alındığı belirtiliyordu.

İKİ TEĞMENE DAHA SORUŞTURMA

Dönem birincisi Teğmen Ebru Eroğlu ve Alay Kıdemlisi Teğmen İzzet Talip Akarsu'nun yanı sıra Teğmenler Serhat Gündar ve Deniz Demirtaş hakkında da soruşturma açıldı. Kara Kuvvetleri Komutanlığı Dündar'ın görev yaptığı birliğe yazı göndererek savunmasını istedi.

13 Kasım 2024 tarihinde "Disiplin Soruşturması Sonuç Raporu" tamamlandı. 15 Kasım 2024 itibarıyla bazı teğmenlere savunmalarını üç gün içinde vermeleri için tebligat yapıldı. Savunma süresini tamamlayamayanlar için ise iki gün ek süre tanınacağı belirtildi.