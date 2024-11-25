Göçmen kaçakçılarına ’Kalkan’ darbesi! Hepsi yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Türkiye genelinde düzenlenen Kalkan-31 operasyonları kapsamında 7'si yabancı uyruklu olmak üzere toplam 43 göçmen kaçakçılığı organizatörü ile 1298 düzensiz göçmenin yakalandığını duyurdu.

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