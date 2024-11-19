FETÖ’cü polisin mahkeme oyunu! ’Garson’un hard diskinden çıktı görevine döndü

Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı'na Milli İstihbarat Teşkilatı'nın şifrelerini kırdığı 'Garson' kod adlı mahrem sorumluya ait SD kartlarla ilgili yeni bilgiler teslim edilmesinin ardından İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 28 Aralık 2023'de yaptığı açıklamada, FETÖ ile irtibatlı olduğu belirlenen risk grubundaki 445 aktif emniyet mensubunun açığa alındığını duyurmuştu.

Sabah'ın haberine göre Emniyet Genel Müdürlüğü, Garson'dan çıkan veriler doğrultusunda yeni listeler İstihbarat Başkanlığı, Özel Harekat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı'na hızla gönderdi. Özel Harekat Başkanlığı listenin gelmesiyle birlikte harekete geçerek, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü iktisatlı 1100 özel harekat personelini branştan çıkartarak pasif görevlere gönderdi.

3 OCAK 2024'TE ÖZEL HAREKAT BRANŞINDAN ÇIKARILDI



Pasif göreve çekilenler arasında, "Kırmızı Kategori Risk 1" grubunda yer aldığı belirtilen ve Tunceli İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nde görevli O.Z. isimli özel harekat polisi de Emniyet Hizmetleri Branş Yönetmeliği'nin "idari ve asayişle ilgili yönetim planlaması" kapsamında 3 Ocak 2024'te özel harekat branşından çıkarıldı.

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen (ARŞİV)

BOŞLUKTAN YARARLANDI



Özel harekat branşından çıkarılan polis memuru O.Z, mahkemelerin gizli tanık "Garson"un dijital verileri ve beyanlarının tek başına delil sayılamayacağına ilişkin emsal kararları doğrultusunda avukatı aracılığıyla Erzincan İdare Mahkemesi'ne başvurarak, yoksun kaldığı özel haklarının iadesini ve parasal haklarının yasal faiziyle birlikte tahsil edilmesini talep etti.

O.Z'nin avukatı, polisin FETÖ ile irtibatlı ve iltisaklı olan ve "Kırmızı Kategori Risk 1" grubunda yer almasını göremezden gelerek yaptığı savunmada "Müvekkilim, görevinde başarılı olmasına ve sicili temiz olmasına rağmen branştan çıkarılma işlemine tabi tutulmuştur. Bu işlem, haksız bir şekilde gerçekleştirilmiş olup, branştan çıkarılmayı gerektirecek herhangi bir idari veya adli soruşturma bulunmamaktadır" dedi.

FETÖ’cüler mahkemelerin emsal kararlarındaki boşluktan yararlanıyor

MAHKEME BRANŞA DÖNÜŞ YOLUNU AÇTI AMA...



Erzincan İdare Mahkemesi'nin yaptığı değerlendirme sonucunda polis memuru O.Z.'nin branştan çıkarılma işleminin hukuka aykırı olduğuna hükmederek yoksun kaldığı özel haklarının iadesine ve parasal haklarının yasal faiziyle birlikte tahsil edilmesine karar verdi.

Kararda, Erzurum Bölge İdare Mahkemesi'ne istinaf yolunun açık olduğu belirtildi. Polis memuru O.Z, 2 Eylül'de mahkeme kararıyla özel harekât branşına döndü. Ancak, Emniyet Genel Müdürlüğü, 3 Kasım'da yeniden O.Z'yi özel harekât branşından tekrar çıkardı.

Polis Mevzuat hesabı mercek altında (Ekran görüntüsü)

"POLİS MEVZUAT" HESABI MERCEK ALTINDA



Sosyal medya platformu X üzerinde açılan "Polis Mevzuat" adlı hesap, mahkeme kararlarını ve avukatın iletişim numarasını paylaşarak, FETÖ ile irtibatlı ve iltisaklı olduğu tespit edilen branştan çıkarılan personellere adeta yol gösterdi.Hesap, son dönemde polis intiharları, çalışma saatleri, KHK ile ihraç edilenler ve mahkeme süreçleri gibi konular üzerinden gündem oluşturmayı amaçlayan paylaşımlar yaptığı görüldü.

Ayrıca, x hesabında kişisel bilgiler kısmında yer verilen "polismevzuat.com" sitesinin künyesinde ise, hesap kullanıcılarının kimliklerini sakladığı görüldü.

Polis Mevzuat hesabı mercek altında (Ekran görüntüsü)

Sitede, imtiyaz sahibi olarak "Türk Vatansever," yazı işleri müdürü olarak "Türk Bayraksever" genel koordinatör olarak "Türk Atasever" yazılarak kullanıcıların kimliklerini gizlediği belirlendi.

Sosyal medya hesabının da Siber Suçlarla Mücadele kapsamında incelendiği öğrenildi.