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'Garson'un arşivi çözüldü operasyon başladı! İsmi geçenlere gözaltı

Mehmet Zeyrek
Giriş Tarihi: 03.05.2024 Güncelleme Tarihi: 03.05.2024
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’Garson’un arşivi çözüldü operasyon başladı! İsmi geçenlere gözaltı

15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından devlet içerisine gizlenen mahrem FETÖ'cülere tek tek darbe vurulurken, "Garson" kod isimli FETÖ'cünün şifreli dökümanları 6 yıl sonra MİT tarafından kırıldı. 55 bin farklı dosya halindeki tutulan 2000 ile 2016 yılları arasındaki 16 yıllık Emniyet mahrem yapılanmasının dev arşivinin incelemesi KOM Daire Başkanlığında tamamlandı. İzmir'de gizli tanık 'Garson'dan ele geçirilen dijital verilerde ByLock'ta isimleri geçen FETÖ/PDY üyelerine yönelik operasyonda 30 şüpheli gözaltına alındı.

Milli İstihbarat Teşkilatı'nın 6 yılda şifrelerini kırdığı 'Garson' kod adlı mahrem sorumluya ait SD karttan çıkan verilerden 3 bin kripto polis daha deşifre olmuştu.

55 bin farklı dosya halindeki tutulan 2000 ile 2016 yılları arasındaki 16 yıllık Emniyet mahrem yapılanmasının dev arşivinin incelemesi KOM Daire Başkanlığında tamamlandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik soruşturma yürüttü.

'Emniyet Mahrem Yapılanması'nda bulunan ve gizli tanık 'Garson'dan ele geçirilen dijitallerde haklarında örgüt üyesi oldukları yönünde veri girişi bulunan, ByLock içeriklerinde geçen ve yine haklarında örgütsel toplantılara katıldıkları yönünde beyan bulunduğu tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik bu sabah harekete geçildi.

İzmir merkez ile Bergama, Menemen, Kemalpaşa ve Dikili gibi dış ilçelerde belirlenen toplam 34 eve operasyon yapıldı.

27'si emniyetten ihraç, 5'i haklarında örgüt mensubu olduğu gerekçesiyle yakalama kararı/kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüphelilere yönelik operasyonda 30 kişi yakalandı. 2 şüpheliyi yakalama çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

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