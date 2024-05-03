’Garson’un arşivi çözüldü operasyon başladı! İsmi geçenlere gözaltı

'Emniyet Mahrem Yapılanması'nda bulunan ve gizli tanık 'Garson'dan ele geçirilen dijitallerde haklarında örgüt üyesi oldukları yönünde veri girişi bulunan, ByLock içeriklerinde geçen ve yine haklarında örgütsel toplantılara katıldıkları yönünde beyan bulunduğu tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik bu sabah harekete geçildi.