İstanbullunun parası konsere gitti! 18 farklı ihale 6 milyar 35 milyon TL

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İBB nezdinde bir kısım etkinliklerle ilgili usulsüz harcama yapıldığı iddialarının ardından harekete geçti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, usulsüz harcamayla kamu zararına yol açılıp açılmadığının tespitine ilişkin İçişleri Bakanlığı müfettişleriyle koordineli olarak resen soruşturma başlattı.

CHP'li İBB konserlere servet döktü ( A Haber)

SABAH'ın haberine göre, Ekrem İmamoğlu'nun 31 Mart 2019 seçimlerinin ardından devraldığı başkanlık görevi sonrasında İstanbul'un 6 milyar 35 milyon 324 bin 643,40 TL'sini konser ve çeşitli organizasyonlarda harcadı. Elektronik Kamu Alımları Platformu'nda (EKAP) yapılan incelemede de 31 Aralık 2019 ila 8 Ekim 2024 tarihleri arasında İBB tarafından 18 farklı ihale gerçekleştirildiği görüldü.

Bu kapsamda İBB Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından 31 Aralık 2019 tarihinde gerçekleştirilen 'İstanbul genelinde geçekleştirilecek olan muhtelif etkinlik ve organizasyonlar' başlıklı ihalesini İBB iştiraki Kültür A.Ş. kazandı. Bu ihalede İBB kasasından 222 milyon 653 bin 507,50 TL çıktı. 27 Ocak 2020 yılında Kültürel Etkinlikler Müdürlüğü tarafından yapılan 'İstanbul genelinde geçekleştirilecek olan muhtelif etkinlik ve organizasyonlar' ihalesini de yine İBB iştiraki Kültür A.Ş kazandı. Bu ihalede ise İBB kasasından 235 milyon 990 bin 281,10 TL çıktı.

CHP'li İBB konserlere servet döktü ( A Haber)

İBB yönetimi, tüm dünyayı sarsan Kovid-19 pandemisinde kapanmanın olmasına rağmen konser ihalesi yapmaktan geri durmadı. İstanbul'da hareketliliğin en aza indirildiği 2021 yılında iki farklı konser ihalesi düzenledi. Bu ihalelerde İBB kasasından 296 milyon 456 bin 729,80 TL çıktı.

31 Mart ile 17 Mayıs 2021 tarihlerinde Destek Hizmetleri Müdürlüğü ve Kültürel Etkinlikler Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen 'İstanbul genelinde geçekleştirilecek olan muhtelif etkinlik ve organizasyonlar' ihaleleri de yine İBB iştiraki Kültür A.Ş. kazandı.

CHP'li İBB konserlere servet döktü ( A Haber)

Kovid-19 pandemisi döneminde sağlık hizmetleri noktasında İstanbullunun en çok ihtiyaç duyduğu Çam ve Sakur Şehir Hastanesi'nin otoyol bağlantılarını ve metro projesini 'bütçe olmadığını' öne sürerek yapmaktan vazgeçen İBB yönetimi, yine pandeminin en yüksek seviyelere ulaştığı 2022 yılında 3 farklı konser ihalesi gerçekleştirildi.

Bu ihalelerin ilki 17 Ocak 2022 tarihinde Kültürel Etkinlikler Müdürlüğü tarafından 'İstanbul genelinde geçekleştirilecek olan muhtelif etkinlik ve organizasyonlar' başlığıyla 217 milyon 907 bin 400 TL'ye ihale edildi. İkinci ihale de yine benzer başlık ile 208 milyon 494 bin 475 TL'ye 17 Mart 2022 tarihinde Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından yapıldı. Üçüncü ihale ise 30 Eylül 2022 yılında yine Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından 295 milyon 479 bin 250 TL'ye gerçekleştirildi.

CHP'li İBB konserlere servet döktü ( A Haber)

İstanbulluların adeta evlere hapsolduğu 2022 yılının ardından İBB yönetimi 2023 yılında 5 farklı konser ihalesi yaptı. 11 Ocak 2023'te Kültürel Etkinlikler Müdürlüğü tarafından 'İstanbul Genelinde Kent Konseyi tarafından Organize Edilecek Muhtelif Etkinlik ve Organizasyonlar' başlığıyla gerçekleştirilen ihaleyi Günpark İnşaat Sanayi ve Tic. A.Ş. şirketi 6 milyon 279 bin 500 TL'ye aldı. İkinci ihale ise Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından 'İstanbul genelinde geçekleştirilecek olan muhtelif etkinlik ve organizasyonlar' başlığıyla ilk ihaleden 13 gün sonra, 24 Ocak 2023 tarihinde yapıldı.

CHP'li İBB konserlere servet döktü ( A Haber)

İBB iştiraki Kültür A.Ş'nin kazandığı ihalede 555 milyon 402 bin TL'ye imzalar atıldı. 3 Nisan 2023 tarihinde yapılan ihaleyi de alan Kültür A.Ş. bu organizasyon kapsamında da 431 milyon 108 bin 825 TL'ye imzayı attı. 23 Ağustos 2023 yılında ise Orkestralar Şube Müdürlüğü tarafından yapılan ihale 8 milyon 939 bin TL'ye sonuçlandı.

İhalenin kazananı FSM Kültür Sanat Organizasyon oldu. 2023 yılındaki bir diğer ihale ise 'İstanbul Genelinde Demokrasi Yüzyılında Yapılacak Muhtelif Etkinlikler ve Organizasyonlar' başlığıyla 13 Eylül 2023'te yapıldı. Bu ihaleyi de İBB iştiraki Kültür A.Ş. 553 milyon 871 bin 400 TL'ye aldı.

CHP'li İBB konserlere servet döktü ( A Haber)

2024 YILINDA 3 MİLYAR 2 MİLYON 742 BİN 275 TL

2024 yılında ise Kasım ayına kadar olan süreç içerisinde yönetim 6 konser içerikli ihale yaptı. 4 Ocak'ta Kültürel Etkinlikler Müdürlüğü tarafından yapılan 'İstanbul genelinde geçekleştirilecek olan muhtelif etkinlik ve organizasyonlar' ihalesi 9 milyon 889 bin 950 TL'ye AZUR Organizasyon Turizm ve Reklam şirketi tarafından kazanıldı. İkinci ihale ise 11 gün sonra 15 Ocak'ta Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından yapıldı.

'İstanbul genelinde geçekleştirilecek olan muhtelif etkinlik ve organizasyonlar' ihalesini 931 milyon 126 bin 250 TL'ye Kültür A.Ş. kazandı. Bu ihaleden 10 gün sonra 25 Ocak 2024 tarihinde ise Kültürel Etkinlikler Müdürlüğü tarafından 'İstanbul genelinde geçekleştirilecek olan muhtelif etkinlik ve organizasyonlar' ihalesini de Kültür A.Ş. kazandı.

CHP'li İBB konserlere servet döktü ( A Haber)

Bu konser ihalesi kapsamında İBB kasasından 934 milyon 447 bin 750 TL çıktı. 2 Eylül'de Kültürel Etkinlikler Müdürlüğü tarafından yapılan 'İstanbul genelinde geçekleştirilecek olan muhtelif etkinlik ve organizasyonlar' ihalesini de alan Kültür A.Ş oldu. Bu ihale kapsamında şirkete 605 milyon 685 bin 575 TL ödendi.

16 Eylül'de yine Kültürel Etkinlikler Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen 'İstanbul genelinde Kent Konseyi tarafından Organize Edilecek muhtelif etkinlik ve organizasyonlar' ihalesini Günpark İnşaat Sanayi ve Tic. A.Ş. 5 milyon 537 bin 500 TL'ye aldı.

8 Kasım'da Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından 'İstanbul genelinde geçekleştirilecek olan muhtelif etkinlik ve organizasyonlar' ihaleyi ise Kültür A.Ş aldı. Bu İhale kapsamında da İstanbullunun cebinden 516 milyon 55 bin 250 TL çıktı.