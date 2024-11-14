Paris gezisinin faturası İstanbulluya kesildi! CHP’nin sponsoru İBB çıktı

CHP'li Ekrem İmamoğlu Başkanlığındaki İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) yönetimi Ağustos ayında Fransa'nın Başkenti Paris'te bulunan ünlü moda müzesi 'Palais Galliera'da 'İstanbul Evi' açtı.

İBB ve Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi iş birliği ile gerçekleşen açılışta müzeye 2 günlük etkinlik ve hazırlık süreci olmak üzere 7 günlük kiralama için o zaman toplamda 249 bin 260 Euro (9 milyon 137 bin 871,60 Türk lirası) ödeme yapıldı.

Murat Ongun'un açıklaması (X Ekran görüntüsü)

'SPONSORLAR KARŞILADI' AÇIKLAMASI YAPMIŞLARDI



İmamoğlu; CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul'daki 17 CHP'li ilçe belediye başkanı, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, CHP yöneticileri ve ailelerinin Paris gezintisinin masraflarıyla ilgili kamuoyundaki tepkilere yanıt veren Murat Ongun, "Paris'teki 'İstanbul Evi' ile ilgili bilgiler doğru değildir. Evin haftalık kirası 249 bin Euro olup tüm masraflar sponsorların şartsız bağışı ile karşılanmıştır. İstanbul'un olimpiyat adaylığı yolundaki bu önemli uluslararası tanıtım faaliyeti için İBB bütçesinden para harcanmamıştır. Kamuoyunu yanıltıcı bilgilere lütfen itibar etmeyiniz" demişti.

Paris gezisinin faturası İBB’nin kasasından çıktı (A HABER ARŞİV)

Sabah'ın haberine göre İBB, CHP'lilerin peş peşe düzenlediği partilerle gündeme gelen İstanbul Evi organizasyonu kapsamında 12 milyon 114 bin 697 Türk lirası harcama yaptı.

Yapılan incelemede, İBB iştiraki İstanbul Spor Etkinlikleri ve İşletme Tic. A.Ş. tarafından 'İstanbul Evi Projesi Kapsamında Uçak bileti, Konaklama ve Ulaşım Hizmeti Alım İşi' başlığında iki farklı ihale açıldığı görüldü.

Paris gezisinin faturası İBB’nin kasasından çıktı (A HABER ARŞİV)

İlk ihale 11 Temmuz, ikinci ihale ise 23 Temmuz'da sonuçlandı. Her iki ihaleyi de Erdem Turizm Yatırım İnşaat Pazarlama Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi alırken, ilk ihale bedeli 1 milyon 713 bin 697 Türk lirası ile ikinci ihale ise 8 milyon 848 bin Türk lirası ile söz konusu firmada kaldı.

6 Ağustos tarihinde İstanbul Kültür ve Sanat Ürünleri A.Ş (Kültür A.Ş) tarafından yapılan ihalenin sonuç ilanı 17 Eylül tarihinde açıklandı.

İhaleyi Y Kültür Sanat Ürünleri Turizm Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi 1 milyon 550 bin Türk lirasına kazandı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel - CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik - CHP'li belediye başkanları

YEMEKLER ÖZEL ŞEFTEN!



Parti için yemekleri hazırlayacak şef de Ekrem İmamoğlu başkanlığındaki İBB yönetimi tarafından özel olarak tutulmuştu. Fransa'da yaşayan ve İstanbul mutfağından Türk şef Ecem Karakuş İBB'nin organizasyonu için özel bir menü hazırlamıştı. Milyonlarca liranın saçıldığı partinin görüntülerini gören vatandaşlar sosyal medyada tepkilerini dile getirmişti.

CHP lideri Özgür Özel ile CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Paris'te (Ekran görüntüsü)

İZİN YERİNE GÖREVLENDİRME



Eşi ve kızıyla birlikte Olimpiyat oyunlarını takip eden ve akşamları da partileyen Ekrem İmamoğlu'nun izin yerine görevlendirme yazdığı iddia edilmişti. Ayrıca İmamoğlu'nun izin kullanım süresinin az gösterilebilmesi amacıyla yurtdışı tatillerinin tamamını görevlendirme adıyla gerçekleştirildiği öne sürülmüştü.