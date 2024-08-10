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Orta Doğu'ya açılan yeni kapı Çukurova Havalimanı! Açılış Başkan Erdoğan'dan...

Damla Karasu ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 10.08.2024 08:52 Güncelleme: 10.08.2024 09:00
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Orta Doğu’ya açılan yeni kapı Çukurova Havalimanı! Açılış Başkan Erdoğan’dan...

Türkiye'nin Orta Doğu'ya açılacak yeni kapısı olan ve 3 bin kişiye istihdam sağlayacak Çukurova Havalimanı bugün hizmete giriyor. 5 milyon vatandaşa hizmet vermesi beklenen havalimanının açılışını Başkan Erdoğan yapacak. İşte detaylar...

Türkiye'nin 58. havalimanı olacak Çukurova Havalimanı açılışı için geri sayım başladı. Havalimanı, bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla hizmete açılacak.

Çukurova Uluslararası HavalimanıÇukurova Uluslararası Havalimanı

YAP-İŞLET-DEVRET MODELİYLE İNŞA EDİLDİ

Çukurova Havalimanı, yaklaşık 244,5 milyon euro yatırım bedeliyle yap-işlet-devret modeliyle inşa edildi. Havalimanının 25 yıl içerisinde 297 milyon 100 bin euro kira geliri sağlaması bekleniyor.

Çukurova Uluslararası HavalimanıÇukurova Uluslararası Havalimanı

ORTA DOĞU'YA AÇILAN KAPI OLACAK

Havalimanı, bölgenin turizmine ve ticaretine önemli katkılar sağlayacak. Türkiye'nin kargoda ikinci büyük merkezi ve Orta Doğu'ya açılan kapısı olması hedefleniyor. Kargo trafiğinin artmasıyla, ticaret hacminin iki katına çıkması bekleniyor.

Çukurova Uluslararası HavalimanıÇukurova Uluslararası Havalimanı

3 BİN KİŞİYE İSTİHDAM SAĞLAYACAK

110 bin metrekare kapalı alana sahip terminal binası inşa edilen havalimanında, 40 uçak kapasiteli 217 bin metrekarelik apron, 62 bin metrekarelik kargo apronu ve 56 bin metrekarelik genel havacılık apronu bulunuyor. Havalimanının doğrudan ve dolaylı olarak 3 bin kişiye istihdam sağlaması, Mersin ve Adana başta olmak üzere çevre illere ekonomi, ticaret ve turizm açısından büyük fayda getirmesi öngörülüyor.

Çukurova Uluslararası HavalimanıÇukurova Uluslararası Havalimanı

5 MİLYON VATANDAŞA HİZMET VERECEK

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle Çukurova Uluslararası Havalimanı yarın hizmete açılıyor. Çukurova Uluslararası Havalimanı, başta Adana ve Mersin olmak üzere Osmaniye ve Niğde'ye de olan yakınlığıyla bu şehirlerde yaşayan 5 milyonun üzerinde vatandaşa hizmet verecek." ifadeleri kullanıldı.

Paylaşımda yer alan görselde havalimanının yıllık yolcu kapasitesinin 9 milyon olduğu belirtildi.

Ayrıca, 3 bin 500 metre uzunluğa, 60 metre gövde genişliğine sahip ana pist ve 48 uçak kapasiteli aprona sahip havalimanında 62 bin metrekarelik kargo apronu bulunduğu bilgisi aktarılan paylaşımda, tasarımında tarım ve teknolojinin birleştiği dev projenin Türkiye'nin dünyaya açılan yeni kapılarından olacağı kaydedildi.

Çukurova Uluslararası HavalimanıÇukurova Uluslararası Havalimanı

Çukurova Havalimanı’nda sona gelindiÇukurova Havalimanı’nda sona gelindi

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