Orta Doğu’ya açılan yeni kapı Çukurova Havalimanı! Açılış Başkan Erdoğan’dan...

Çukurova Uluslararası Havalimanı

5 MİLYON VATANDAŞA HİZMET VERECEK

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle Çukurova Uluslararası Havalimanı yarın hizmete açılıyor. Çukurova Uluslararası Havalimanı, başta Adana ve Mersin olmak üzere Osmaniye ve Niğde'ye de olan yakınlığıyla bu şehirlerde yaşayan 5 milyonun üzerinde vatandaşa hizmet verecek." ifadeleri kullanıldı.

Paylaşımda yer alan görselde havalimanının yıllık yolcu kapasitesinin 9 milyon olduğu belirtildi.

Ayrıca, 3 bin 500 metre uzunluğa, 60 metre gövde genişliğine sahip ana pist ve 48 uçak kapasiteli aprona sahip havalimanında 62 bin metrekarelik kargo apronu bulunduğu bilgisi aktarılan paylaşımda, tasarımında tarım ve teknolojinin birleştiği dev projenin Türkiye'nin dünyaya açılan yeni kapılarından olacağı kaydedildi.