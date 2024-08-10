10 Ağustos 2024, Cumartesi
CHP'lilerin olimpiyat sefası sürüyor! Emekçiler eylemde CHP'li başkanlar Paris'te
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın da aralarında bulunduğu CHP'liler, aileleriyle birlikte Paris'te düzenlenen 2024 Yaz Olimpiyatlarında gününü gün etmeye devam ederken, vatandaş bu gezinin parasının nereden karşılandığını sorguluyor. CHP'li isimlerin sefa sürdüğü sırada ise bazı belediyelerde işçilerin eylemi de devam ediyor.
Giriş Tarihi: 10.08.2024 07:46 Güncelleme Tarihi: 10.08.2024 07:46