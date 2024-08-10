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CHP'lilerin olimpiyat sefası sürüyor! Emekçiler eylemde CHP'li başkanlar Paris'te

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın da aralarında bulunduğu CHP'liler, aileleriyle birlikte Paris'te düzenlenen 2024 Yaz Olimpiyatlarında gününü gün etmeye devam ederken, vatandaş bu gezinin parasının nereden karşılandığını sorguluyor. CHP'li isimlerin sefa sürdüğü sırada ise bazı belediyelerde işçilerin eylemi de devam ediyor.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 10.08.2024 07:46 Güncelleme Tarihi: 10.08.2024 07:46
CHP’lilerin olimpiyat sefası sürüyor! Emekçiler eylemde CHP’li başkanlar Paris’te

CHP'li başkanların Paris keyfi ikinci gününde rakı ve şarap eşliğinde devam etti.

CHP’lilerin olimpiyat sefası sürüyor! Emekçiler eylemde CHP’li başkanlar Paris’te

Belediye çalışanları ise yine eylemdeydi.

CHP’lilerin olimpiyat sefası sürüyor! Emekçiler eylemde CHP’li başkanlar Paris’te

RAKI ŞARAP EŞLİĞİNDE AFTER PARTY
Ekrem İmamoğlu'nun, 'İstanbul'un tanıtımı' ve 2036 olimpiyat adaylığında lobi faaliyetleri yürütmek amacıyla düzenledikleri after party, rakı ve beyaz şarap eşliğinde gerçekleştirilen semazen gösterisiyle başlayıp darbuka şov ile devam etti. Katılımcılar ilk gün olduğu gibi yerli ve yabancı alkoller eşliğinde hazırlanan özel tadımlıkları denedi.

CHP’lilerin olimpiyat sefası sürüyor! Emekçiler eylemde CHP’li başkanlar Paris’te

YEMEKLER İÇİN ÖZEL ŞEF TUTULDU
Sabah'ın haberine göre Ekrem İmamoğlu başkanlığındaki İBB yönetimi tarafından özel olarak tutulan Fransa'da yaşayan Türk şef Ecem Karakuş, organizasyon için özel menü hazırladı.

CHP’lilerin olimpiyat sefası sürüyor! Emekçiler eylemde CHP’li başkanlar Paris’te

Milyonlarca liranın saçıldığı partinin görüntülerini gören vatandaşlar sosyal medyada tepkilerini dile getirdi.