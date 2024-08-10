CHP’lilerin olimpiyat sefası sürüyor! Emekçiler eylemde CHP’li başkanlar Paris’te

RAKI ŞARAP EŞLİĞİNDE AFTER PARTY

Ekrem İmamoğlu'nun, 'İstanbul'un tanıtımı' ve 2036 olimpiyat adaylığında lobi faaliyetleri yürütmek amacıyla düzenledikleri after party, rakı ve beyaz şarap eşliğinde gerçekleştirilen semazen gösterisiyle başlayıp darbuka şov ile devam etti. Katılımcılar ilk gün olduğu gibi yerli ve yabancı alkoller eşliğinde hazırlanan özel tadımlıkları denedi.