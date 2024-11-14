Katar Emiri Al Sani Türkiye’de! 8 yeni anlaşma imzalandı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, saat 14.00'te Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşıladı.

MİLLİ MARŞLAR ÇALINDI

Katar Emiri Şeyh Temim Bin Hamad El Sani'nin içinde bulunduğu makam aracını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin önündeki caddede karşılayan süvariler, El Sani'ye protokol kapısına kadar eşlik etti. Başkan Erdoğan, El Sani'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin ana giriş kapısında karşıladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve El Sani'nin tören alanındaki yerlerini almalarının ardından 21 pare top atışı eşliğinde iki ülkenin milli marşları çalındı. El Sani, Muhafız Alayı Tören Kıtası'nı 'Merhaba asker' diyerek selamladı. Törende tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve askerler de yer aldı. Heyetlerini birbirine takdim eden Erdoğan ve El Sani, merdivenlerde Türkiye ve Katar bayrakları önünde gazetecilere poz verdi.

ÇOK SAYIDA ANLAŞMA İMZALANDI

İkili görüşme ile Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite Onuncu Toplantısı'nın ardından anlaşmaların imza töreni düzenlendi ve resmi yemek verilecek.

8 ANLAŞMA İMZALANDI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani huzurunda iki ülke arasında 8 anlaşma imzalandı. Başkan Erdoğan ve Al Sani, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde "Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite Onuncu Toplantısı"na başkanlık etti.

Toplantı sonrası iki ülke arasında yapılacak anlaşmaların imza törenine geçildi.

Başkan Erdoğan ve Al Sani huzurunda imzalanan 8 anlaşma şöyle:

- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Katar Devleti Hükümeti Arasında İnsani Yardım Alanında İşbirliği Anlaşması

- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Katar Devleti Hükümeti Arasında Belgeler ve Arşivler Alanlarında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı

- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Katar Devleti Hükümeti Arasında Medya ve İletişim Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı

- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Katar Devleti Hükümeti Arasında Gençlik ve Spor Alanlarında (2025-2026) Yıllarına Ait Uygulama Programı

- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Katar Devleti Hükümeti Arasında Uluslararası Karayolu Yolcu ve Eşya Taşımacılığı Alanında İşbirliği Anlaşması

- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Katar Devleti Hükümeti Arasında Ticaretin Kolaylaştırılmasına İlişkin Niyet Beyanı

- Savunma Bakanlıkları Arasında Teknik İşbirliği Anlaşması

- Savunma Bakanlıkları Arasında Askeri İşbirliği Anlaşması."

Törende ayrıca Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani "Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite Onuncu Toplantısı" bildirisini imza altına aldı.