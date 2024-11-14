9. Yargı Paketi Maddeleri 2024 | 9. Yargı Paketi yürürlüğe girdi mi, son durum nedir?

Paket, hukuk mesleği ve adalet sisteminde pek çok yenilik içeriyor. Örneğin, e-satış sisteminde yapılacak değişiklikler ile vatandaşların mülkiyet haklarının daha fazla korunması ve istismarın önlenmesi planlanıyor. Ayrıca, emekli avukatlar ve uzun kıdeme sahip hukukçular için mesleki haklar artırılarak hukuk sektöründe iş güvenliği ve temsil hakkı daha da kuvvetlendiriliyor. İşte kanuna ilişkin merak edilenler...

9. Yargı Paketi Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kamuoyunda 9. Yargı Paketi olarak bilinen ve çeşitli kanunlarda değişiklik yapılmasını öngören yasa, Resmi Gazete'de yayımlanarak resmen yürürlüğe girdi.

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9. Yargı Paketi Resmi Gazete Kararları

Kanuna göre, Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı ve İdari Yargı Ön Sınavı'nda soru sayısı 100'den 120'ye çıkarılacak.

Buluntu olması nedeniyle veya kanun hükümleri gereğince trafikten men edilerek alıkonulan ve sahipleri tarafından 6 ay içinde teslim alınmayan veya aranmayan yediemin otoparklarındaki araçların satış usulü yeniden belirlenecek.

Sesli, yazılı veya görüntülü iletiyle hakaret suçu, uzlaştırma kapsamından çıkarılarak ön ödeme kapsamına alınacak.

Soruşturulması ve kovuşturulması şikayete bağlı olan hakaret suçu bakımından şikayet süresi, her ne suretle olursa olsun fiilin gerçekleştiği tarihten itibaren 2 yılı geçemeyecek.

Arabuluculuk eğitimini tamamlayan ve mesleğinde 20 yıl kıdeme sahip olanlar, yazılı sınava girmeden arabuluculuk siciline kayıt olabilecek.

Uzlaştırmacı olmak için hukuk mezunu olma şartı getirilecek.

AK Parti'nin kabul edilen önergeleriyle düzenlemeden, evlenen kadının soyadına, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun kayyum olarak atanmasına ve Kamulaştırma Kanunu'ndaki değişikliğe ilişkin hükümler çıkarıldı.

Ek olarak birçok madde barındıran Kanun, yayım tarihinde yürürlüğe girdi.

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9. Yargı Paketi, TBMM Genel Kurulunda Kabul Edildi

Uzlaştırmacı ve arabulucu olma şartlarını değiştiren Kanun'la hakaret suçu ile yediemin otoparklarında sahipleri tarafından teslim alınmayan araçların satışlarında yeni düzenlemeler hayata geçirildi.

Kanuna göre, hakim ve savcı olmak, avukatlık stajına başlamak için ön eleme niteliğindeki Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı ile İdari Yargı Ön Sınavı'nda soru sorulacak alanlar arasına "milletlerarası hukuk", "milletlerarası özel hukuk", "genel kamu hukuku ve sosyal güvenlik hukuku" eklendi. İhtiyaç duyulması halinde bu alanlara, yönetmelikle yeni hukuk alanları eklenebilecek.

Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı ve İdari Yargı Ön Sınavı'nda soru sayısı 100'den 120'ye çıkarıldı. Sınavlara yeni alanların eklenmesi ve sınavların yapılma şekli ile sınavlara ilişkin diğer hususlar Hakimler ve Savcılar Kurulu, Yükseköğretim Kurulu, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı, Türkiye Barolar Birliği ve Türkiye Noterler Birliğinin görüşü alınarak Adalet Bakanlığınca çıkarılan yönetmelikle düzenlenecek.