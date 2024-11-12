Yasa dışı bahis suçundan ev hapsi verilmişti! 2 isimden de açıklama geldi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yasa dışı bahse teşvik iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç gözaltına alındı.

Adliye içinden bir fotoğraf (İHA)

Gözaltına alınan iki isime de "ev hapsi" şeklinde adli kontrol kararı verildi.

Serdar Ortaç (İHA)

"BU KUMAR BELASI HALA BAŞIMA İŞLER AÇIYOR"

Mahkemeye götürülürken gazetecilerin sorularını yanıtlayan Serdar Ortaç, "Çok pişmanım. Topluma kötü örnek olduysam Allah beni affetsin. Bu kumar belası hala başıma işler açıyor. Nasıl bir illetse bu, herkesten özür diliyorum. Millete kötü örnek olduysam Allah kahretsin. Evimi barkımı, paramı, evliliğimi, sağlığımı aldı bir de adliyeye düşürdü" dedi.

Serdar Ortaç (İHA)

"OYUNA GELDİK"

Malta adasında restoran açılışına davet edildiği esnada gelip cep telefonundan oyunu çektiklerini söyleyen Ortaç, "Oyuna geldik. Bir şey diyemedim gurbette. Pişmanım, üzgünüm. En az 50 milyon kumarbaz var. Bırakın artık bu işi" şeklinde konuştu.

Mehmet Ali Erbil (AA)

Yasadışı bahisi özendirdiği suçundan gözaltına alınan Mehmet Ali Erbil ise açıklamalarda bulundu.

"BENİ ÖLDÜRÜRLERDİ"

Mehmet Ali Erbil, "Sosyal medyamda söyledim. Gittiğimiz Malta'da da bizi böyle bir olayın içine itmeye çalıştılar. Canlı yayında dedim ki, 'Bu sanal kumarı oynamadım, kimseye tavsiye etmiyorum' dedim. Kendi ağzımla canlı yayında dedim. Böyle bir şeye, böyle bir yere gitseydim beni öldürürlerdi böyle bir laf ettiğim için. Çünkü adamlar ekmeklerini buradan kazanıyorlar ama yine de böyle bir olayın içinde olduğum için çok pişmanım. Gerçekten hiç bana yakışmayacak bu sanal kumarın bir parçası olmadığım halde, yine de beni bu platformun içinde gibi göstermeye çalıştılar" ifadelerini kullandı.

Mehmet Ali Erbil (AA)

"REKLAM TİŞÖRTÜ GİYMEM İÇİN BASKI YAPTILAR"

Erbil, ifadesinin devamında "Beni tehdit ettiler. Reklam tişörtü giymem için baskı yaptılar. Değişiklik olsun diye Serdar Ortaç ile birlikte açılışa gitmiştik. Maddi manevi çıkarımız yoktur. Reklamını yapacak olsam böyle şirketlerin adını lanse edebilirdim ancak böyle bir işe girişmedim" şeklinde konuştu.

Mehmet Ali Erbil (AA)

Öte yandan ünlü şovmen son olarak düzenli olarak ilaç kullandığını, almadığını taktirde komaya girdiğini ve hayati tehlikesinin olabileceğini ileri sürdü.