CHP'liler "Teröre hayır" pankartına tahammül edemediler

Bursa'nın Gemlik ilçesinde düzenlenen Belediye Meclis Toplantısı'nda CHP'li meclis üyeleri, Mardin, Batman ve Halfeti belediyelerine kayyum atanmasına tepki olarak "Kayyuma Hayır" pankartı açtı. AK Parti ve MHP üyeleri ise bu duruma karşılık "Teröre Hayır" pankartı açarak karşılık verdi. Tartışmalar gerginliğe neden oldu.



Toplantıda, CHP'li Belediye Başkanı Şükrü Deviren, diğer CHP'li üyeleri pankartın arkasında durmaya davet etti. Ancak yalnızca İlhan Ermiş ve Mehmet Şah Kızılaltun bu talebe katılmayınca ortam gerildi. AK Parti ve MHP'li üyeler, tartışma sonrasında salonu terk etme isteği gösterdi. MHP İlçe Başkanı Emrah Keskinden ise mecliste kalacaklarını belirtti.

CHP'liler Gemlik Belediyesi Meclis’inde teröre hayır pankartına tahammül edemediler

Yaşanan gerginlik, MHP'li meclis üyesi Mehmet Demir'in, CHP'li üyelerin pankartın arkasında durmamasına yönelik eleştirisiyle daha da tırmandı. Tartışmanın yükselmesi üzerine Başkan Deviren, oturuma 10 dakikalık ara verdi. Gerginlik, AK Parti ve MHP'li üyelerin salonu terk etmesiyle sona erdi. MHP İlçe Başkanlığı, yapılan yazılı açıklamada, gerginliğin iki CHP'li meclis üyesinin "Teröre Hayır" pankartının arkasında durmamasından kaynaklandığını vurguladı. Daha önceki toplantıda CHP'li üyelerin pankart açmasının sorunsuz gerçekleştiği belirtilerek, MHP ve AK Parti'nin "Teröre Hayır" pankartıyla benzer bir demokratik tepki verdiği ifade edildi.

Açıklamada, "Ülkemizin bu zor günlerinde, meclis üyelerinin bu tavrı teröre karşı duruşlarını ortaya koymaktadır" denildi. Ayrıca, Keskin, "Cumhur İttifakı olarak, terör destekçilerine karşı en sert tepkiyi göstereceğimizi kamuoyuna bildiririz" ifadesini kullandı. Gerginlik, iki siyasi parti arasında devam eden siyasi tansiyonun bir yansıması olarak değerlendirildi.