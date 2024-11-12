Maltepe’de çöp yığınları oluştu: Grev kararı sonrası vatandaş isyanda

Maltepe'de Belediye ile temizlik işçilerinin zam görüşmelerinin sonuçsuz kalması üzerine, işçiler, grev kararı aldı. İşçilerin çöpleri toplamaması nedeniyle özellikle halk pazarlarının kurulduğu sokaklarda çöp yığınları oluştu.

İLÇE GENELİNDE ÇÖP YIĞINLARI OLUŞTU

Maltepe Belediyesi işçileri, belediye yönetimiyle yürüttükleri toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde talep ettikleri günlük bin 950 liralık brüt ücrette anlaşamayınca greve gitti. Geçtiğimiz Pazar günü alınan grev kararının ardından ilçede çöplerin toplanmadığı ve çöp yığınlarının oluştuğu görüldü. İşçilerin çöpleri toplamaması nedeniyle özellikle halk pazarlarının kurulduğu sokaklarda ve konteynerlerde çöp yığınları oluştu. Vatandaşlar toplanmayan çöplerden ve oluşan kokudan şikayetçi oldu. Maltepe Belediyesi ile Genel İş Sendikası arasında yürütülen toplu iş sözleşmesinde, sendika, işçiler için günlük bin 950 lira brüt ücret istemişti. Belediye ise işçilere günlük bin 430 lira brüt ücret önerdi.

Maltepe'de yaşanan vatandaşlar çöp yığınlarının oluşmasına tepki gösterdi (DHA)

'İŞÇİLERİN GREVDE OLMASI HALKI İLGİLENDİRMEZ"

Halk pazarının kurulduğu çevrede oturan ve çöplerden rahatsız olan Tarkan Kesin, "Maltepe'de her sene tekrarı olan bir rezalet. Belediyenin bu konu üzerine eğilmesi gerekiyor. Bu şekilde olmaması lazım. İnsanlar bunu hak etmiyorlar, Pazar, dün kuruldu. Bu pislik 2 haftadır devam ediyor. Çöpler toplanmıyor. Bunun bir hizmet olduğunu düşünmüyorum. İşçilerin grevde olup olmaması halkı ilgilendirmez. Bu belediyenin görevidir. Belediyenin görevi halkı refaha kavuşturmaktır. Biz burada sitede oturuyoruz. Görüntü olarak da hoş değil. Rezalet bir durum. Seçim bunun için yapılıyor. Belediyeciliğin insanlara hizmet için olması gerekiyor" dedi.