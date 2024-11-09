09 Kasım 2024, Cumartesi
Haberler Gündem Haberleri Bahçeli klasik otomobiliyle Ankara turu yaptı!

Bahçeli klasik otomobiliyle Ankara turu yaptı!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 09.11.2024 22:10
ABONE OL
Bahçeli klasik otomobiliyle Ankara turu yaptı!

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 06 MHP 009 plakalı klasik otomobili ile “Fikrimin İnce Gülü” şarkısını dinleyerek Ankara turu attı. O anlar Milliyetçi Hareket Partisi'nin sosyal medya hesabında paylaşıldı.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, kendine özgü klasik otomobil tutkusu ile yine dikkatleri üzerine çekti.

Bahçeli, 06 MHP 009 plakalı Mercedes marka klasik aracıyla Ankara caddelerinde nostaljik bir tur attı. MHP'nin sosyal medya hesaplarından paylaşılan görüntülerde, Bahçeli'nin direksiyon başında olduğu anlar yer aldı.

Paylaşımda, "Genel Başkanımız, Atatürk'ün en sevdiği şarkılar arasında yer alan 'Fikrimin İnce Gülü' ile Ankara yollarında" ifadesi kullanıldı.

Bahçeli'nin kullandığı otomobilin kontağında Osmanlı tuğrası motifli anahtarlık ve adının yazılı olduğu tespih de dikkat çeken detaylar arasında yer aldı. Bahçeli'nin garajında çok sayıda klasik otomobil bulunuyor ve kendisi sık sık bu araçlarla gezinti yapıyor.

Bu defa da Bahçeli'nin Ankara sokaklarındaki turu, sosyal medyada büyük ilgi gördü ve beğeni topladı.

BAHÇELİ'DEN KLASİK OTOMOBİLİYLE ANKARA TURU!
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör