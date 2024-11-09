Bahçeli klasik otomobiliyle Ankara turu yaptı!

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, kendine özgü klasik otomobil tutkusu ile yine dikkatleri üzerine çekti.

Bahçeli, 06 MHP 009 plakalı Mercedes marka klasik aracıyla Ankara caddelerinde nostaljik bir tur attı. MHP'nin sosyal medya hesaplarından paylaşılan görüntülerde, Bahçeli'nin direksiyon başında olduğu anlar yer aldı.

Paylaşımda, "Genel Başkanımız, Atatürk'ün en sevdiği şarkılar arasında yer alan 'Fikrimin İnce Gülü' ile Ankara yollarında" ifadesi kullanıldı.

Bahçeli'nin kullandığı otomobilin kontağında Osmanlı tuğrası motifli anahtarlık ve adının yazılı olduğu tespih de dikkat çeken detaylar arasında yer aldı. Bahçeli'nin garajında çok sayıda klasik otomobil bulunuyor ve kendisi sık sık bu araçlarla gezinti yapıyor.

Bu defa da Bahçeli'nin Ankara sokaklarındaki turu, sosyal medyada büyük ilgi gördü ve beğeni topladı.