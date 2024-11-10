Cemil Tugay’dan pes dedirten savunma: Biz kirletsek de bakanlık temizleyecek

İzmir Körfezi'ni Pisliğe mahkum eden CHP'li İzmir Belediye Başkan'ı Cemil Tugay'ın tavrı pes dedirtti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum (AA)

BAKAN KURUM: KÖRFEZ TEMİZLENECEK

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda İzmir Körfezi'ndeki kirliliği denizden alınan numuneyle anlatmıştı.

Kurum "Ben Çevre Bakanı olarak diyorum ki; bunu herkes not alsın, o Körfez bir zahmet temizlenecek. Büyükşehir Belediyesi bir zahmet sorumluluklarını yerine getirecek." ifadelerini kullanmıştı.

Cemil Tugay (AA)

CEMİL TUGAY'DAN İLGİNÇ SORULAR

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, yaşananlara ilişkin açıklama yaparak Bakan Kurum'a yanıt verdi. İzmir Körfezi'ni kirlilikten arındırmak için çabaladıklarını dile getiren Tugay, bakanlığa bazı sorular yöneltti.

İzmir Körfezi (AA)

"BİZ BİLE KİRLETMİŞ OLSAK DA..."

Tugay'ın soruları şu şekilde:

Neden hiçbir tarama faaliyetinde bulunmuyor. Bu yaşanan kirliliğin temizlenmesi görevi biz bile kirletmiş olsak bakanlığa ait değil mi?

Gediz'den, Liman'dan, Tersane'den ve Organize Sanayi Tesislerinden gelen kirlilik için neden bir önlem almıyor?