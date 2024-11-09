Mansur Yavaş'tan adaylığa yeşil ışık! İmamoğlu cephesine gönderme: "Anketlerde birinciyim"

Ekrem İmamoğlu ile cumhurbaşkanı adaylığı üzerinde aralarında soğuk rüzgarlar esen Mansur Yavaş, tartışmaları alevlendirecek yeni bir açıklama yaptı.

Mansur Yavaş'tan adaylığa yeşil ışık (Foto: AA)

Mansur Yavaş, Cumhurbaşkanlığı adaylığı için ilk sinyali verdi. Yavaş, Son 50 ankette birinci olduğunun altınız çizdi.

Mansur Yavaş'tan adaylığa yeşil ışık (Foto: AA)

"ANKETLERDE BİRİNCİYİM"

Mansur Yavaş açıklamasında, "Son 50 ankete baktığınız zaman, hemen hemen hepsinde hem başarı oranları açısından hem de kamuoyu yoklamalarında hep birinci çıkıyorum. Son bir hafta 10 gündür acımasız bir saldırı var. " ifadeleriyle İmamoğlu cephesine göndermede bulundu.

"SAĞLI, SOLLU SALDIRI ALTINDAYIM"

Yavaş, sanatçılara verdiği milyonluk konserlere ilişkin ise "Gerek konserler üzerinden gerek her türlü iftiraya başladılar. Bunu görüyoruz ve bu maalesef sağlı sollu yapılıyor. Buna dikkatinizi çekmek isterim. Ama çekindiğimiz hiçbir şey yok." ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz günlerde CHP'nin Tüzük Kurultayı, adeta 2028'de yapılacak olası Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olmak isteyen isimlerin güç gösterisine döndü. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kürsüde yaklaşık 1 saat konuşmasını, "Ben de Ekrem Başkan'ın güzel konuşması gibi bir konuşma yapmak isterdim. Ama maalesef bir saat önce bana telefon açılıp siz de konuşun dendi" sözleriyle eleştiren ABB Başkanı Mansur Yavaş, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve parti yönetimini topa tuttu.

YAVAŞ'A OPERASYONU KİM ÇEKTİ?

Öte yandan hatırlanacağı üzere İmamoğlu'nun ardından kürsüye çıkan Yavaş, zehir zemberek sözler sarf ederek mağduriyetini kamuoyu ile paylaştı. Yavaş, "Ben de Ekrem Başkan'ın güzel konuşması gibi bir konuşma yapmak isterdim. Ama maalesef bir saat önce bana telefon açılıp 'siz de konuşun' dendi. En azından bir gece öncesinden haber verilseydi, prompter eşliğinde bir konuşma hazırlayabilirdik" cümleleriyle salonda soğuk duş etkisi yarattı.

MANSUR YAVAŞ'A 'KISA KONUŞUN' UYARISI

Yavaş'a karşı yürütülen psikolojik savaşın bir diğer ayağını ise kurultayda divan başkanlığını üstlenen ve İmamoğlu'nun en yakınındaki isimlerden olan Gökan Zeybek oluşturdu. İmamoğlu'nun 1 saati aşkın konuşmasını bir saniye bile kesmeyen Zeybek, Mansur Yavaş kürsüye çıkmaya hazırlanırken sürpriz bir uyarı yaparak 'parti programı görüşmelerinin yarım saat sonra başlayacağını' söyledi. Böylelikle örtülü olarak Yavaş'a, 'konuşmanızı kısa tutun' mesajı verildi. Bu şartlar altında ve hazırlıksız şekilde kürsüye çıkarılan Yavaş'ın zehir zemberek sözleri, 'partide organize şekilde algı çalışması mı yürütülüyor?' yorumlarına sebep oldu.