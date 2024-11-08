CHP’nin konser israfı yine tartışma yarattı! ABB Meclisi’nde gerginlik: AK Partili üyeler toplantıyı terk etti

29 Ekim kutlamalarında 69 milyon TL'lik Ebru Gündeş konseri düzenleyen CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi tepkiler devam ederken bu kez bir konser israfında bir yenisi daha ortaya çıktı.

Mayıs ayında konser veren Mor ve Ötesi'ne 71 milyon TL ödeme yapan CHP'li ABB geçtiğimiz sene 29 Ekim'de Candan Erçetin konseri ve Murda konseri için toplamda 97 milyon TL ödediği ortaya çıktı.

Konserlere yapılan ödemeler konusu bugünkü oturumda da tartışmaları beraberinde getirdi. Belediye Meclis Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıya, Büyükşehir Belediye Meclisi Birinci Başkanvekili Ertan Işık başkanlık etti. Dün kavgaya yol açan "Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen konserlere yapılan ödemeler" konusu, bugünkü oturumda da tartışmalara neden oldu.





MHP Meclis Grup Başkanvekili Yunus Emre Yıldırım, "Dün Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinde yaşananlar, Cumhuriyet'imizin kurulduğu şehir Ankara'mıza yakışmamıştır. Ankara Büyükşehir Belediyesinin dün itibarıyla bir yıldızı sökülmüş, kredi notu düşmüştür. Yapılan eleştirilere çarpıtılmadan, ahlaka uygun, Ankara'mıza yakışır şekilde cevap verilmesini bekliyoruz." dedi.

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi (ABB) AK Parti Grup Başkanvekili Nihat Yalçın, dünkü olayların herkesi üzdüğünü ifade etti. Yalçın, daha önce ABB Meclisi'nde fiziki müdahaleye varan bir olay yaşanmadığını belirterek, "25 yıl ABB, AK Parti'li belediye başkanları tarafından yönetilmişti. Geçtiğimiz 5 yıl da ABB Meclisinin büyük çoğunluğu Cumhur İttifakı Meclis üyelerinden oluşmaktaydı. Bugüne kadar bu kadar çoğunluğun olduğu bir yerde ne AK Parti ne MHP Grubu Meclis üyelerimizden en ufak bir şekilde fiziki saldırı yaşanmamıştır. Bu yaşananlardan ötürü duyduğum üzüntüyü belirtmek istiyorum." diye konuştu.

Yaşananların hoş olmadığını, tasvip etmediklerini dile getiren Yalçın, bazı basın kuruluşlarınca "AK Parti'li Meclis üyelerinin kürsüyü bastığı" yönünde haberlerin yaptığını ifade etti.

BELEDİYE MECLİSİ YİNE KARIŞTI

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nde gergin anlar yaşandı. AK Parti Grup Başkanvekili Nihat Yalçın'ın konuşması sırasında bazı CHP'li meclis üyeleri itirazda bulundu. AK Parti'li üyelerin karşılık vermesiyle tartışma büyürken toplantıda gerilim yükseldi. Gerginliğin azalmasının ardından konuşmasına devam eden Yalçın, yaşananların sebebinin CHP sıralarından gelen sözlü saldırılar olduğunu belirtti. Yalçın, "tahammül edemiyorsunuz. Burada bir iftira, bir hakaret varsa hep birlikte müdahale edelim." dedi.

Dün yaşanan kavgaya ilişkin görüntülerin mevcut olduğunu, olayı başlatanın CHP'li bazı üyeler olduğunu belirten Yalçın, "Ben yine söylüyorum, bu görüntülerin yaşanmasını kesinlikle doğru bulmuyorum." ifadelerini kullandı.

Nihat Yalçın, dünkü toplantıda yaşanan kavgaya ilişkin, "Bu hadisenin bu noktaya gelmesinin tek sorumlusu, tek müsebbibi Meclis Başkanvekili'nin AK Parti Grubu'nu Cumhuriyet düşmanı olarak suçlaması. Ankara'nın onca sorunu varken, sigorta primleri, vergi prim borçları ödenmemişken yüz milyonlarca liranın konserlere aktarılmasından rahatsızız. Atatürk, bu ülkenin ortak değeridir, tek bir partinin tekelinde değildir. Cumhuriyet, hepimizin ortak değerdir. Bizim hiçbir şekilde Cumhuriyet'le, milli değerlerle ilgili sorunumuz yoktur." diye konuştu.

AK PARTİLİ ÜYELER TOPLANTIYI TERK ETTİ

ABB Başkanvekili Işık, AK Parti camiasında yer alan vatanseverlere bir sözünün olmadığını söyledi. Işık, "Organize iftira atan bir çete var, AK Parti içerisinde de var. Bu milletin parasıyla kurulmuş bir televizyon ve bir iki tane troller çıkmışlar, bu olayları provoke ediyorlar. Ben ne söylediğimi biliyorum. Özür dilemiyorum." diye konuştu.

Işık'ın konuşmasının ardından AK Partili üyeler toplantıyı terk etti.

MANSUR YAVAŞ PAZARTESİ KONUŞACAK

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nde, konser ödemeleri ve diğer iddialara ilişkin açıklama yapması için ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın pazartesi günü düzenlenecek toplantıya katılacağı duyuruldu. Konuyla ilgili açıklamayı, Meclis üyelerine Neslihanoğlu yaptı.

ABB Başkanvekili Ertan Işık, toplantıya pazartesi günü saat 15.00'te devam edileceğini bildirdi.

Meclis gündeminde yer alan "Keçiören ilçesi Fatih Köprüsü'nü Genişletme Projesi"ne ilişkin başkanlık yazısı ise oy birliğiyle kabul edildi.