02 Eylül 2024, Pazartesi
CHP medyasında Ekrem İmamoğlu-Mansur Yavaş savaşı: Adını duymak bile Soner Yalçın'ı hoplatıyor
CHP içerisinde Ekrem İmamoğlu ile Mansur Yavaş ve Özgür Özel arasındaki mücadele devam ederken, 2028'de yapılacak seçimler için şimdiden rol kapma yarışı başladı. Parti içerisinde bu kavga, CHP yandaşı medyaya da yansıdı. Ekrem İmamoğlu'nun safında yer tutan OdaTV'nin sahibi Soner Yalçın, İmamoğlu'nun en büyük rakibi Mansur Yavaş'ı hedef tahtasına oturttu. Sabah Gazetesi yazarlarından Melih Altınok da bugün köşesinde kaleme aldığı yazıda bu durumu değerlendirdi.
Giriş Tarihi: 02.09.2024 07:40 Güncelleme Tarihi: 02.09.2024 07:40