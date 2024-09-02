CHP medyasında Ekrem İmamoğlu-Mansur Yavaş savaşı: Adını duymak bile Soner Yalçın’ı hoplatıyor

Anlamadığı şey şu. Ben müstakil bir yazarım. Gazetenin yayın politikasını belirleyecek bir görevde değilim. Zaman zaman da görüşlerimin gazetemle farklı düştüğü oluyor. Bu gerçeği en iyi bilen de nerdeyse her yazımı "Sabah'ta bu yazı ne arıyor" mesajıyla sitesinde ilgililere şikayet ederek haberleştiren Soner'dir.

Çünkü kendisi gibi adım akçeli ilişkilerle anılmıyor, jetonla çalışmıyorum. Bir yandan İmamoğlu'na bir yandan "Yalılara" göz kırpmıyorum. Doğru ya da yanlış, inandığım, doğru bulduğum fikirlerimin kavgasını veriyorum.