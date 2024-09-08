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CHP'de Tüzük Kurultayı'na Mansur Yavaş'ın sözleri damga vurdu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 08.09.2024 07:54 Güncelleme: 08.09.2024 07:59
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CHP’de Tüzük Kurultayı’na Mansur Yavaş’ın sözleri damga vurdu

CHP'de parti içerisindeki çatlaklar büyümeye devam ediyor. Tüzük Kurultayı, adeta 2028'de yapılacak olası Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olmak isteyen isimlerin güç gösterisine döndü. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kürsüde yaklaşık 1 saat konuşmasını, "Ben de Ekrem Başkan'ın güzel konuşması gibi bir konuşma yapmak isterdim. Ama maalesef bir saat önce bana telefon açılıp siz de konuşun dendi" sözleriyle eleştiren ABB Başkanı Mansur Yavaş, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve parti yönetimini topa tuttu. Sabah Gazetesi yazarlarından Melih Altınok da CHP içerisindeki savaşı kaleme alırken, "CHP'de saflar netleşiyor. Ve Yavaş, Genel Merkez'deki ittifakın en büyük rakibi." ifadelerini kullandı.

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