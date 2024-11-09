CHP'li Gürsel Erol'dan TOKİ konutlarına övgü dolu sözler! "Bir başarı hikayesi"

Geçtiğimiz Kahramanmaraş merkezli asrın deprem felaketi 11 ilde yıkıma neden oldu. Afet bölgesinde yer alan TOKİ'ler ise depremlerde hasar almadı.

Türkiye, bugün Elazığ'da meydana gelen 5 büyüklüğündeki sarsıntıyla deprem gerçeğini bir kez daha hatırlarken, CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol'un TOKİ konutlarıyla ilgili yaptığı açıklamalar dikkat çekti.

CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum yönetimindeki deprem konutları yapımının bir başarı hikayesi olduğunu söyledi.

"ZAMAN GEÇTİKÇE GÖRDÜK Kİ DOĞRU İŞLER YAPILMIŞ"

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın 2025 yılı bütçe görüşmeleri sürerken, Bakanlığa bağlı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın (TOKİ) deprem ve afet konutları çalışmaları da komisyonda ele alındı. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, bu konu hakkında söz alarak görüşlerini paylaştı.

Erol, Bakan Kurum'u TOKİ konutlarının depreme dayanıklılığı ve peyzaj çalışmaları nedeniyle övdü. Zamanla, Bakan Kurum'un TOKİ konutlarında yaptığı çalışmaların daha iyi anlaşıldığını belirten Erol, şunları söyledi: "Zaman geçtikçe gördük ki doğru işler yapılmış ve bir başarı hikayesi oluşmuş. 2020 yılında TOKİ konutları şehrin çevresinde zeminin sağlam olduğu yerlerde tercih edilmişti. 'Şehri kırsala neden dağıttınız? Merkezde yapsaydınız' diye bir soru önergesinde bulunmuştuk.,

"EMEĞİ GEÇEN HERKESE TEŞEKKÜR EDERİZ"

2023 depreminde gördük ki nüfus yoğunluğunun dağıtılması çok doğru kararmış. TOKİ konutlarının yapımıyla ilgili bir başarı hikayesi var. Şu an yaklaşık 30 bin konut teslim edildi. Hemşehrilerimiz bu konutlarda oturuyorlar. Çevre düzenlemesinden de son derece memnunlar. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz."