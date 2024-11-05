DMM’den Başkan Erdoğan’ın sözlerine ilişkin o iddialara yalanlama

Bazı sosyal medya hesapları tarafından yapılan paylaşımlarda Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı bir açıklamada, "Haftaya bambaşka bir gündemimiz olacak, bunu laf olsun diye söylemiyorum." ifadelerini kullandığı iddia edildi.



"İFADELER BİR KÖŞE YAZARINA AİT"

Konuya ilişkin açıklamada bulunan İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), iddiaları yalanlayarak söz konusu ifadeleri bir köşe yazarına ait olduğunu belirtti.



DMM'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bazı sosyal medya hesaplarında, "Haftaya bambaşka bir gündemimiz olacak, bunu laf olsun diye söylemiyorum." ifadelerinin, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasıymış gibi servis edildiği belirlenmiştir.

Sayın Cumhurbaşkanımızın herhangi bir açıklamasında böyle bir ifade yoktur. Bahse konu ifadeler, bir köşe yazarına ait ifadelerdir."