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DMM tasarruf tedbirleri nedeniyle yangın söndürme çalışmalarının aksadığı iddialarını yalanladı

Figen Koçak ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 18.08.2024 06:57
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DMM tasarruf tedbirleri nedeniyle yangın söndürme çalışmalarının aksadığı iddialarını yalanladı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), "Tasarruf tedbirleri nedeniyle yangın söndürmede her şey aksıyor, yangın söndürme uçağı alınmıyor" iddialarının doğru olmadığını bildirdi.

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