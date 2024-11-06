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Başkan Erdoğan Türk Devletleri Teşkilatı onuruna verilen yemeğe katıldı

ahaber.com.tr Haber Merkezi AA
Giriş: 06.11.2024 01:07
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Başkan Erdoğan Türk Devletleri Teşkilatı onuruna verilen yemeğe katıldı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kırgızistan'da Türk Devletleri Teşkilatı Devlet ve Hükümet başkanlarının onuruna verilen yemeğe katıldı.

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'un Bişkek'teki Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda verdiği yemek, basına kapalı gerçekleşti.

Yemekte, katılımcı ülkelerin heyetleri de yer aldı.

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