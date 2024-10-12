DMM "Diyarbakır anneleri memleketlerine gönderildi" iddiasını yalanladı

Dezenformasyonla Mücadele Merkezinden yapılan açıklamada, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan ailelerin 2019'da başlattığı oturma eyleminin devam ettiği belirtildi.

MERKEZİN SOSYAL MEDYA HESABINDAN YAPILAN AÇIKLAMADA, ŞU BİLGİLERE YER VERİLDİ:

"Bazı basın yayın organlarında yer alan, "Diyarbakır Anneleri'ne şehir dışından katılan anneler memleketlerine gönderildi" iddiası doğru değildir.

Çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan ailelerin 2019 yılında başlattığı oturma eylemi devam etmektedir.

Devletimiz, tüm kademeleriyle Türkiye'nin birçok ilinden eyleme katılan ailelere desteğini sürdürmekte ve ailelerin çocuklarına kavuşması için titiz bir çalışma yürütmektedir.

Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar etmeyiniz."

DİYARBAKIR ANNELERİ SERT TEPKİ GÖSTERDİ

Öte yandan Diyarbakır'da 3 Eylül 2019 tarihinden bu yana HDP İl Başkanlığı önünde oturma eylemini sürdüren aileler, "aileler dağıtıldı" haberlerine tepki gösterdi.

Oturma eylemine devam eden aileler (AA)

"10 SENEDİR EVLADIMIN PEŞİNDEYİM"

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ailelerin 3 Eylül 2019'da başlattığı evlat nöbeti 6 yıldır aralıksız devam ediyor. Oturma eyleminde olan anneler, "ailelerin dağıtıldı" haberlerine tepki göstererek, nöbete devam edeceklerini vurguladı. Kızı Fadime için oturma eylemine devam eden Hatice Levent (62), "Kütahya'dan 20 saatlik yoldan geliyorum. Evlat derdine 6 senedir buradayım. 10 senedir evladımın peşindeyim. Evladımı almadan peşini bırakmayacağım. Bu çadır kalksa bile şu merdivenlerde oturacağım. Ortaya da dikilsek biz yine buradayız. Kimse buraları kaldıramaz. Biz zaten bitmişiz, kefenimizi cebimize koyduk da geldik" dedi.