Tutuklanan Ahmet Özer’in savunmasına tepki yağdı! Pes dedirten sözler: Terörle ilgim yok

'PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olmak' suçundan tutuklanan ve görevden el çektirilen CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in cezaevine gönderildi. Özer'in daha önce PKK yöneticisi Remzi Kartal ve birçok terörist ile irtibata geçtiği ortaya çıkmıştı.

Ahmet Özer'in gözaltına alınma anı | Görüntü-AA

Ahmet Özer'in PKK elebaşı Remzi Kartal ve 695 PKK'lı ile yaptığı sayısız görüşmenin ardından tutuklanıp cezaevine gönderilmesinin ardından yerine kayyum atanmış ve yerine İstanbul Vali Yardımcısı Can Aksoy gelmişti.

İşte o tepkilerden bazıları | Görüntü-A Haber

PES DEDİRTEN SAVUNMAYA TEPKİ YAĞDI

PKK'lı çok sayıda isimle de telefon ve para trafiğinde olduğu belirlenen Özer'in sosyal medya hesabından yaptığı savunması tepkilere neden oldu. "Hayatımın hiçbir döneminde terör faaliyetleri ya da bunlarla ilişkilendirilebilecek organizasyonlarla ilgim olmadı." ifadelerinin yer aldığı paylaşıma tepki gelirken bazı kullanıcılar "Ahmet Özer Hesap Vereceksin!, Sen bölücüsün geç bu işleri, PKK'ya niçin para gönderdin PKK'dan niçin para aldın!" diyerek tepkisini dile getirdi.

İşte o tepkilerden bazıları | Görüntü-A Haber

İşte Ahmet Özer'in sosyal medya hesabından yapılan o savunması:

"Kıymetli Esenyurtlu Hemşehrilerim, Aziz Milletim, Cumhuriyetmizin 2. yüzyılına girdiğimiz ilk gün ne yazık ki bana, Esenyurt belediyemize ve doğal olarak Cumhuriyetimizin kurucusu Cumhuriyet Halk Partisi'ne yönelik bir operasyonla karşılaştık. Benim üzerimden yapılan ve bir halkanın parçası olarak gördüğüm bu operasyon temelsiz ve asılsız iddialara dayanmaktadır. Bu vatana bir kamu görevlisi olarak, bir öğretim görevlisi olarak yıllarca hizmet ettim. Çok sayıda talebe yetiştirdim. Her zaman Türkiye Cumhuriyeti'nin müreffeh ve demokratik bir ülke olması için çaba harcadım. Harcamaya da devam edeceğim.

Bugün de Belediye Başkanı olarak belki de Türkiye'nin sorunları en büyük ilçesinin Belediye Başkanıyım. Esenyurt halkımızın sorunlarını çözen önemli ve büyük projelere kısa bir sürede imza attık. Yedi aylık çalışma tempomuzu, Esenyurt'a neler kattığımızı, halkçı, adil ve yatırımcı çalışmalarımızı yakında sizlerle paylaşacağız.

Hayatımın hiçbir döneminde terör faaliyetleri ya da bunlarla ilişkilendirilebilecek organizasyonlarla ilgim olmadı. Ben Cumhuriyetin akademisyeniyim. Kürt Sorunu'na dair ise her zaman görüşlerim ve çözüm önerilerim oldu bunları da gizli saklı değil, kitaplarla makalelerle kamuoyu ile paylaştım. Benim cezaevine haksızca konulmamın ardından kendilerine gazeteci, araştırmacı, iletişimci vb. diyenlerin arkamdan uydurduğu iftiraları görüyorum. Bu ucuz yalanların hesabını hukuk önünde soracağımdan kimsenin şüphesi olmasın.

Mertlik önemlidir. İtibar cellatlığına soyunanlar, aşağılıkça açıklamalarda bulunanlar gördüğünüz gibi ben cezaevindeyken meydana çıkıyor. Çünkü mertlik ve insanlık bunların kapısından geçmemiştir. Ailelerinden bu terbiyeyi almamışlardır. O yüzden iftiralarının hesabını verecekler. Son olarak, Esenyurt halkına onları çok özlediğimi ve tekrar eski günlerimize dönmek için heyecanlı olduğumu belirtmek isterim. Hiç merak etmeyin, bu günler geçecek. Hak, hukuk ve adalet kazanacak!"