Bakan Fidan'dan diplomasi trafiği! Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Muhammed ile görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cibuti'de, Afrika Birliği (AfB) Komisyonu Başkanı Musa Faki Muhammed ile bir araya geldi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cibuti'de, Afrika Birliği (AfB) Komisyonu Başkanı Musa Faki Muhammed ile bir araya geldi.
Bakanlığın X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Bakan Fidan'ın, Cibuti'de düzenlenen Türkiye-Afrika Ortaklığı Üçüncü Bakanlar Gözden Geçirme Konferansı kapsamında AfB Komisyonu Başkanı Muhammed ile görüştüğü bildirildi.