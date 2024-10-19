Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Savaşın yayılma riski hafife alınmamalı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İstanbul'da İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile ortak basın toplantısı düzenliyor. Bakan Fidan basın toplantısında "Netanyahu bölgede sürekli yeni cepheler açıyor. Savaşın yayılma riski hafife alınmamalı" dedi.

İran Dışişleri Bakanı Erakçi: "İsrail rejimi işlediği savaş suçlarında herhangi bir sınır tanımıyor. Biz Gazze ve Lübnan'da kalıcı ve derhal bir ateşkesi destekliyoruz. Bölgede savaşın yayılması ciddi tehdittir. Biz barıştan yanayız ancak her türlü senaryoya da hazırız"

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