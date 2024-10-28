KKTC’de yenidoğan skandalı! 20 günlük Mihrimah bebek toprağa verildi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Sağlık Bakanlığına bağlı Dr. Burhan Nalbantoğlu Acil Durum Hastanesi'nde Yeni Doğan Yoğun Bakım Ünitesi'nde yatarken şüpheli ölümü gerçekleşen 20 günlük bebek Mihrimah Toymuradov, toprağa verildi.

CENAZEYE KKTC BAŞBAKANI ÜSTEL'DE KATILDI

Vefat ettiği hastanenin morgundan dün Adli Tıp Ünitesi'ne götürülen Toymuradov'un cenazesi, Lefkoşa'daki Gönyeli Mezarlığı'nda defnedildi. Toymuradov'un cenaze törenine ailesinin yanı sıra KKTC Başbakanı Ünal Üstel ve diğer devlet yetkilileri katıldı.

KKTC'de bir hastanede şüpheli şekilde ölen 20 günlük bebek defnedildi | Görüntü-AA

OTOPSİ YAPILACAK

Cenaze töreninde çocuklarının sağlıklı olduğunu ve hastanenin ihmali sonucunda yaşamını yitirdiğini belirten baba Baha ile anne Güneş Toymuradov, gözyaşı döktü. Öte yandan Mihrimah Toymuradov'un adli tıpta elde edilen bulguları kesin ölüm nedeninin belirlenebilmesi amacıyla İstanbul'a gönderildi.

DİĞER BEBEKLERİN DURUMU NASIL?

Öte yandan Sağlık Bakanlığı yetkilileri, aynı hastanede entübe edilen 6 bebeğin sağlık durumunun iyiye gittiğini bildirdi. Dr. Burhan Nalbantoğlu Acil Durum Hastanesi'nde ailelerin bekleyişi devam ediyor. Yetkiler, başka hastanelerden de bebeklerin tedavisine destek olmak amacıyla uzman doktorların getirildiğini duyurdu.

5 HEMŞİRE 3 GÜN SÜREYLE TUTUKLU!

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yaşanan yenidoğan skandalında gözaltına alınan 5 hemşire mahkemeye çıkarıldı. Lefkoşa Devlet Hastanesi Acil Durum Hastanesi'nde bebeklerin mamalarına su yerine "yanlışlıkla" saf alkol koyan ve 20 günlük bebeğin ölümü, 6 bebeğin ise fenalaşması üzerine tutuklanan hemşireler, Çağrı Şah, Ayşe Durak, Güler Atlar, Kezban Yayman, Meryem Altunterim bugün erken saatlerde tutuklama talebiyle Lefkoşa Kaza Mahkemesi'ne çıkarıldı.

Savcı Senem Palabıyık, soruşturmanın yeni başladığını, incelenmesi gereken kamera görüntüleri ve alınması gereken ifadeler olduğunu belirterek, 3 gün ek süre talep etti. Aktarılan olguları değerlendiren mahkeme, zanlıların 3 gün süreyle tutuklu kalmasına karar verdi.