Yenidoğan Çetesi iddianamesi kabul edildi! Kan donduran sözler: Tüpünü çek

Yenidoğan bebekleri anlaşmalı hastanelere sevk ederek SGK üzerinden haksız kazanç sağlayan ve ihmali davranışlarla 10 bebeğin ölümüne neden olan çeteye yönelik İstanbul ve Tekirdağ'da operasyonlar düzenlenmiş, çete hakkında 1775 yıla kadar hapis istenmişti. Türkiye'yi sarsan çete soruşturmasında kan donduran detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor.

Esenler Güney Hastanesi'nde mesul müdür Ali Dirik ve hastanede sorumlu doktor sıfatıyla yer alan Rıza Keykubat'ın diyalogları da yürekleri sızlatıyor.

OLMAYAN CİHAZI TAMİRDE GÖSTERDİ

Şüpheli Ali Dirik, kolluk fezlekesinde yer alan görüşmede denetim yetkililerinin oksijen karıştırıcı blendırı sorması üzerine tamirde gösterdiğini aslında bu cihazın hastanede bulunmadığına dair cümleler kurdu.

Öte yandan hastanelerinde hayatını kaybeden Kaya bebeğin ölümüne ilişkin kamera kayıtlarını sildirdiği ve ölümle alakalı kusuru gizlemeye yönelik görüşmeler yaptığı ortaya çıktı.

Öte yandan İl Sağlık Müdürlüğü denetim raporlarında mesul müdürlüğünü Dirik'in yaptığını Güney Hastanesinin yenidoğan yoğun bakımında eksiklikler tespit edildiği, Dirik'in Kaya bebeğin durumunun ağır olmasına rağmen nenotoloji bölümü olmayan ve tıbbi tedaviye uygun şartlar barındırmayan yenidoğan yoğun bakımına kabulünü gerçekleştirdiği öğrenildi.

"YENİDOĞAN'I DOKTORSUZ İDARE EDİYORUM' CÜMLEM ŞAKAYDI"

Şüpheli Dirik'in yaptığı bir telefon görüşmesinde, yenidoğan yoğun bakımını doktorsuz idare ettiği yönündeki sözün şaka amaçlı bir söz olduğunu beyan ettiği öğrenildi.

Öte yandan şüpheli Hasan Basri Gök'ün savcılık ifadesinde Ali Dirik'in Güney Hastanesi'ndeki tüm usulsüzlüklerden haberdar olduğunu, SGK dolandırıcılığı yaptığını, Mert Özdemir ile bebek sevki karşılığı ücret ödemesi anlaşması yaptığını, Kaya bebeğin öldüğü olayda kusurlu olduğunu beyan ettiği öğrenildi.

"KALP MASAJI YAP, YAŞAMAZSA ENTÜBASYON TÜPÜNÜ ÇEK"

Sabah'ın haberine göre; Soruşturma kapsamında, Güney Hastanesi'nde Hilda Keykubat isimli İranlı doktorun diploması olduğu ancak yoğun bakıma eşi Rıza Keykubat'ın gelip gittiği de tespit edildi.

Hemşire yardımcısı Batuhan Çetin ile Rıza Keykubat arasındaki diyalog kan dondurdu.

Rıza Keykubat'ın, hayatını kaybeden Kaya bebeğin durumunun kötüleştiğini kendisine haber veren yardımcı hemşire Batuhan Çetin'e: 'Kalp masajı yap, yaşamazsa entübasyon tüpünü çek' dediği öğrenildi.

İDDİANAME KABUL EDİLDİ

İstanbul'da bebekleri anlaşmalı hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağlayan ve ihmali davranışlarda bulunarak kasten ölmelerine neden olan çete hakkında hazırlanan iddianame mahkeme tarafından kabul edildi.