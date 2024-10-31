İzmir’de bir zam daha! Önce içme suyu şimdi toplu ulaşım

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından içme suyu ve toplu ulaşıma zam üstüne zam gelmeye devam ediyor.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay

Geçtiğimiz aylarda içme suyuna yüzde 45 zam yapan İzmir Büyükşehir Belediyesi şimdi de kent içi toplu ulaşıma da yüzde 17 oranında zam yaptı.

İZMİR'DE TOPLU ULAŞIMA YÜZDE 17 ORANINDA ZAM!

UKOME Genel Kurulunda alınan karar doğrultusunda metro, İZBAN, tramvay, otobüs ve deniz ulaşımında tam bilet 17,50 liradan 20 liraya çıktı.

Zamlı tarifenin 7 kasım tarihinden itibaren yürürlüğe gireceği ifade edildi.

Zamlı tarifeden sadece tam bilet kullananlar değil öğrenciler de etkilendi. 7,5 lira olan öğrenci bileti 8,78 liraya, 11,52 olan öğretmen bileti 17,72 liraya çıktı. 60 yaş üstü bileti de 15.50 liradan 17,72 liraya yükseltildi. İzmir Büyükşehir Belediyesinin su ve kanalizasyon şirketi İZSU geçtiğimiz haziran ayında da içme suyuna yüzde 45 oranında zam yapmıştı.