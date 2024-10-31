Ödülünü Başkan Erdoğan’dan aldı! Erdoğan Millet Camii’nde görev almasını istedi

Kur'an-ı Kerim'in güzel okuma yarışmasında birinci oldu, Ödülünü Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden aldı.

Genç imam Muhammed Sizcan, 9. Uluslararası hafızlık ve Kur'an-I Kerim'i Güzel Okuma Yarışması'nda 54 ülke arasında büyük bir başarıya imza attı. Cumhurbaşkanlığı külliyesinde ödülünü alan Sizcan duygularını A Haber mikrofonlarına anlattı.

"Gelmek istediğimiz hayal ettiğimiz en zirve olayları yaşadık dün itibariyle sayın cumhurbaşkanımızın Kur'an ehline olan teveccühünü biliyorduk zaten yıllardır kendimizde bizzat şahit olduk."

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Muhammed Sizcan'a ödülünü verdikten sonra Sizcan'ın Millet Camii'nde görev almasını istedi.

"Elhamdülillah Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından bu ödülü almak ve Millet Camiine layık görülmek bizim için çok büyük bir şeref."

"Kendisi bizi tebrik etti Millet Camiinde görev yapmamızı istedi bizim için büyük bir lütuf büyük bir şeref."

Genç imam Başkan Erdoğan'la arasında geçen diyalogları da anlattı.

"Sayın Cumhurbaşkanımızla aramızda kısa bir konuşa geçti nerede görev yaptığım ve nereli olduğuma dair kısa bir konuşma geçti kendileri tebriklerini ilettiler."