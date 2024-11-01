Meteorolojiden yeni soğuk hava dalgası uyarısı! 9 derece düşecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, sosyal medya hesabı üzerinden yeni bir uyarı yayınladı. Saat 14.50'de yapılan uyarıda hava sıcaklığının ülkenin büyük bölümünde pazar günü itibarıyla mevsim normallerinin altına düşeceği bildirildi. Sıcaklıkların 5 ila 9 derece arasında azalacağı aktarılırken; bölge bölge kuvvetli yağış, zirai don ve fırtınalara karşı uyarı geldi.

"PAZAR GÜNÜNE DİKKAT"

A Haber canlı yayınına katılan Hava Tahmin Uzmanı Mehmet Özdemirci, son verilere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Özdemirci, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak yaptığımız son değerlendirmelere göre cumartesi günü yurt genelinde herhangi bir yağış yok. Hava sıcaklığı da mevsim normalleri civarında seyredecek Ancak pazar günü yurdun özellikle güneydoğu kesimiyle kuzeyde yer yer yağışlarımız var. Marmara'nın doğusu Karadeniz, Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu'nun güneyi ile Güneydoğu Anadolu bölgesinde yağışlar bekliyoruz." dedi

Yağışların özellikle hangi bölgeleri etkileyeceğini de belirten Özdemirci, "Bu yağışlar Şanlıurfa'nın güneyinde, Diyarbakır, Şırnak, Bitlis Hakkari'nin güneyinde Rize ve Artvin çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olacak. Yer yer sel su baskınını yaşayabiliriz. Pazar günü yurdun kuzeybatı kesimleri yani Marmara ile Batı Karadeniz'den başlayarak sıcaklıklarda hızlı bir azalma bekliyoruz. Hafta boyunca da mevsim normallerinin 4 ila 6 derece özellikle gündüz sıcaklığında gece sıcaklığında da daha fazla olmak üzere azalış bekliyoruz. Önümüzdeki hafta sonuna kadar yurt genelinde serin ve soğuk bir hava olacak. Özellikle iç ve doğu kesimlerde sıfırın altında sıcaklıklara ulaşacağımızı söyleyebilirim. Karadeniz'in iç kesimleri Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun güneyinde yer yer yüksek noktalarda karla karışık yağmur görebiliriz ama özellikle İstanbul İzmir Ankara gibi metropol şehirlerde kar yağışı beklentimiz yok." ifadelerini kullandı.

İŞTE METEOROLOJİ'DEN YAPILAN O AÇIKLAMA

Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre, Ülkemizin büyük bir bölümünde mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının, Pazar günü kuzeybatı kesimlerden başlayarak hafta başından itibaren kuzey, iç ve doğu kesimlerde 5 ila 9 derece azalarak mevsim normalleri altına ineceği tahmin ediliyor.

Pazar gününden itibaren Ülkemizi etkilemesi beklenen soğuk havayla birlikte; Pazar günü Marmara'nın doğusu, Karadeniz, Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu ile Doğu Anadolu'nun güney ve doğusunda yağış bekleniyor. Yağışların; Pazar günü Rize ve Artvin'in kuzeyi, Şanlıurfa, Mardin, Batman, Siirt, Şırnak, Bitlis ve Van çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın; Pazar günü Marmara ve Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Meydana gelebilecek kuvvetli yağış ve fırtına ile tarımsal faaliyetler bakımından zirai don riskine karşı Meteoroloji Genel Müdürlüğünün tahmin, meteorolojik değerlendirme ve erken uyarılarını takip edilmesi önem arz etmektedir.

Önümüzdeki hafta başından itibaren bazı illerimizde gerçekleşmesi beklenen günün en düşük ve en yüksek hava sıcaklıklarının aşağıdaki değerlere düşmesi bekleniyor:

Şehir En Düşük Sıcaklık (°C) En Yüksek Sıcaklık (°C) Ankara 0 11 İstanbul 11 15 İzmir 9 19 Antalya 18 26 Bursa 4 16 Eskişehir -2 13 Konya 2 13 Kayseri -2 12 Bolu -1 10 Samsun 8 15 Trabzon 10 12 Erzurum -3 8 Diyarbakır 7 19

İŞTE HARİTALI 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ

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