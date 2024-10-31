CHP ve DEM’in ortak Esenyurt mitinginde skandal! CHP’li vekiller polise saldırdı

CHP'de terör soruşturması kapsamında Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer 'PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olduğu' gerekçesiyle dün (30 Ekim) tutuklandı.





İçişleri Bakanlığı, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in görevden uzaklaştırıldığını, yerine İstanbul Vali Yardımcısı Can Aksoy'un Esenyurt Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildiğini açıklandı.

İBB Başkanı İmamoğlu (Foto: AFP)

CHP VE DEM'DEN ORTAK MİTİNG

Bunun üzerine CHP ve DEM Esenyurt Cumhuriyet Meydanı'nda ortak miting çağrısı yaptı. Ahmet Özer'in tutuklanmasıyla CHP-DEM'in Kent uzlaşısı adı altındaki kirli ittifakı tekrar gözler önüne serildi.

CHP ve DEM'in bayrakları yan yana ( Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü)

DEM PARTİ VE CHP BAYRAKLARI YAN YANA

Meydanda DEM Parti ve CHP bayrakları yan yana dalgalandı.

İMAMOĞLU AHMET ÖZER'İ AKLAMAYA ÇALIŞTI: TAZİYE TELEFONU İÇİN ARAMIŞ

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise yaptığı konuşmada ise 'PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olduğu' gerekçesiyle tutuklanan Ahmet Özer'i aklamaya çalıştı. İmamoğlu,"Bakın savcılık diyor ki, terör örgütü ile bağını gösteren en önemli telefon görüşmesi dedikleri bir şey var. Ahmet Özer başkanımız bir vatandaşın annesi için taziyede bulunuyor, bu lafı bağlamından koparıp terör bağlantısı uydurmak nasıl bir aklın ürünüdür? Siz çalışma arkadaşınız ailesinden birini kaybettiğinde, onun kardeşi terör örgütü üyesi diye başsağlığı dilemeyecek misiniz?" ifadelerini kullandı.

CHP'Lİ VEKİLLER POLİSE SALDIRDI

CHP'li vekiller Esenyurt'ta görev başında bulunan polis memurlarına saldırdı.

POLİSLERE BARİYERLERİ İTTİ

CHP Milletvekili Mahmut Tanal, Esenyurt Meydanı'na girişler açıkken polisin kurduğu bariyerlerden geçmek istedi. Polis ekipleriyle münakaşaya giren CHP'li vekil bariyerleri polislerin üzerine doğru itti.





3 CHP'Lİ BAŞKAN MİTİNGE GİTMEDİ

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal ve Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Esenyurt'a gitmeme kararı aldı.

Ortak miting boş kaldı ( Foto: ahaber.com.tr)

ORTAK ESENYURT MİTİNGİ BOŞ KALDI

CHP ve DEM Parti'si Esenyurt mitinginde umduğunu bulamazken mitinge 3 bin 500 kişi katıldı.

HALK TV'nin internet sitesinde yapılan haber (Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü)

YANDAŞ MEDYADAN DİKKAT ÇEKEN HABER

Öte yandan yandaş medya Halk TV ise yaptığı haberde, "Esenyurt mitingi tıklım tıklım! Adım atacak yer yok" başlığı ise dikkatlerden kaçmadı. HALK TV'nin internet sitesinde yapılan haberde, "CHP'nin kayyuma karşı Esenyurt Cumhuriyet Meydanı'ndaki mitingine katılım yoğun oldu. Adım atacak yer yok." ifadeleri kullanıldı. Böylece fondaş medyanın "meydanların boş olduğunu" perdelemeye çalıştığı olarak değerlendirildi.